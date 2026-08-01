Las federaciones nacionales han mantenido su ofensiva contra el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, pese a su renuncia al proyecto de abrir las competiciones de la FIFA, encabezadas por el Mundial, a los inversores del sector privado.

Según la cadena francesa "RMC", tanto la Federación Alemana de Fútbol (DFB) como la Federación Inglesa (FA) emitieron posiciones contundentes contra Infantino: la primera consideró que el presidente de la FIFA "actuó de manera irresponsable", mientras que la segunda pidió una "revisión profunda y rigurosa" de la gobernanza de la FIFA.

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El presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Bernd Neuendorf, criticó la manera en que se gestionó el proyecto y exigió una "investigación completa" sobre cómo se elaboró, además de un "cambio cultural radical" dentro del organismo rector del fútbol mundial.

Neuendorf declaró a la agencia France-Presse: "Gianni Infantino actuó de forma unilateral, sin transparencia y, en última instancia, de manera irresponsable frente a los intereses del fútbol".

Y añadió: "Junto con la UEFA y las demás confederaciones, debemos velar por que impere una cultura radicalmente diferente dentro de la FIFA. Una cultura en la que las decisiones se debatan y se vuelvan a tomar por parte de los miembros dentro de los órganos directivos".

Por su parte, la Federación Inglesa de Fútbol afirmó que "ha llegado el momento de llevar a cabo una revisión profunda y rigurosa del liderazgo y la gobernanza de la FIFA, para garantizar que el fútbol mundial se gestione de manera transparente".

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, había calificado el proyecto de "preocupante", mientras Francia aspira a albergar el Mundial en 2038 o 2042.

Asimismo, la Federación Inglesa confirmó, a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", su pleno respaldo a la postura de la UEFA frente al proyecto del presidente de la FIFA.