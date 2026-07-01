La Federación Alemana responde a las redadas policiales: «Somos testigos, no acusados»

Tras la eliminación de Alemania en el Mundial 2026 por Paraguay (3-4 en penaltis tras el 1-1), la Federación Alemana de Fútbol (DFB) afrontó un nuevo escándalo en sus oficinas.

Tras las redadas del miércoles en su sede, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) emitió un comunicado.

La federación declaró: «La investigación no se refiere a la Federación Alemana de Fútbol como organización, ni a ninguno de sus empleados o responsables... La federación participa en estos procedimientos únicamente como testigo y se ha comprometido a cooperar plenamente con las autoridades».

Los registros, ordenados tras la Eurocopa 2024, buscan aclarar posibles irregularidades en la distribución de entradas y paquetes de hospitalidad.

Según el diario alemán «Bild», la pesquisa alcanza varias ciudades y analiza la posible asignación ilegal de miles de entradas y estancias hoteleras a invitados de honor antes del torneo.

Las investigaciones afectan a un ciudadano alemán y a otro francés, entre ellos un antiguo funcionario municipal de Gelsenkirchen, sospechoso de haber obtenido entradas, ventajas de viaje y alojamiento por valor de 2.400 euros.

La Fiscalía de Bochum y la Oficina de Investigación Criminal de Renania del Norte-Westfalia confirmaron las redadas para investigar «ventajas no autorizadas, incluida la asistencia a un partido de fútbol internacional».

Herbert Roll, ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, fue contundente: «Una entrada de fútbol no forma parte del sueldo, y quien pida un soborno en el sector público recibirá nuestra visita».

Y añadió: «Los grandes eventos, como la Eurocopa, dependen de la confianza del público en el deporte y en las autoridades que lo organizan. No permitiremos que se socave esa confianza por unas pocas invitaciones y entradas».

Por ahora la UEFA guarda silencio y los fiscales de Bochum no han dado más detalles.

El fútbol alemán vive una semana tensa: el escándalo de las entradas se suma a la indignación por la eliminación mundialista ante Paraguay, agravada por las declaraciones del canciller Friedrich Merz, que respaldó a la selección pese a la derrota.

Según el diario alemán «Bild», la investigación afecta a un ciudadano alemán y otro francés, y se centra en reservas hoteleras y miles de entradas que se habrían asignado ilegalmente a invitados de honor antes del torneo, celebrado en diez ciudades alemanas.

Según el rotativo, uno de los sospechosos es un exfuncionario municipal de Gelsenkirchen, sede del torneo, quien habría recibido entradas y beneficios de viaje y alojamiento valorados en 2.400 euros (2.736 dólares).

La Federación Alemana de Fútbol confirmó que su sede fue registrada y aclaró que no es objeto de la investigación, sino que colabora como testigo.

Herbert Rohl, ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, fue contundente: «Una entrada de fútbol no forma parte del sueldo; quien pida un soborno en el sector público recibirá nuestra visita».

Y añadió: «Los grandes eventos, como la Eurocopa, dependen de la confianza del público en el deporte y en las autoridades que lo organizan. No permitiremos que se socave esa confianza por unas pocas invitaciones y entradas».

La UEFA no se ha pronunciado, y la fiscalía de Bochum mantiene el silencio.

Estos hechos llegan en un momento delicado para el fútbol alemán, que aún digiere la eliminación mundialista ante Paraguay y las polémicas declaraciones del canciller Friedrich Merz.