La fecha en que Matías Fernández volvería a jugar por Colo Colo

El mediocampista se encuentra en recuperación luego de su problema en la rodilla derecha.

Matías Fernández se perderá su segundo partido internacional con este semestre. El primero fue ante Jorge Wilstermann por una "sobrecarga en su rodilla derecha", lesión que lo mantiene fuera de las convocatorias.

El 14 no ha tenido un buen 2020, a pesar de lo que se esperaba, ya que sólo juega algunos minutos de los segundos tiempos y tampoco logra brillar con luces propias. Su experiencia no se ha visto a cabalidad en cancha, ya que el físico no acompaña en demasía.

Por eso es que este martes Gualberto Jara, DT interino del cuadro albo, entregó una fecha tentativa de cuándo podría contar nuevamente con Fernández. Así fue como en conferencia de prensa indicó: "esperamos tenerlo para el próximo partido".

Más equipos

Todo esto dependiendo de cómo se de la recuperación kinésica a la que está sometido el 14.