La factura del Clásico: la lesión de una estrella del Real Madrid amenaza los planes de Mourinho

Tras la valiosa victoria que logró el Real Madrid en el feudo de su rival, el Barcelona, el conjunto blanco busca aprovechar el gran impulso moral y dar continuidad a su racha de resultados positivos. Sin embargo, la alegría del triunfo en el Clásico no estuvo exenta de ciertas preocupaciones, después de que uno de los pilares más destacados del equipo sufriera una lesión que podría privarle de participar en el próximo encuentro.

El Real Madrid se prepara para regresar a la competición de la Liga española, cuando visite al Racing de Santander el próximo domingo, en el inicio de una serie de tres partidos consecutivos lejos de su estadio, antes del parón internacional.

Los hombres del entrenador portugués José Mourinho ofrecieron una actuación destacada durante el enfrentamiento ante el Barcelona en el Camp Nou, y salieron con una victoria que les otorgó un importante impulso moral. No obstante, la situación del uruguayo Federico Valverde ha empañado la preparación del equipo para el próximo partido.

Según el diario español "Marca", Valverde todavía sufre los dolores de la lesión que le obligó a abandonar el terreno de juego durante la segunda mitad del encuentro ante el Barcelona, después de disputar gran parte de la primera mitad con molestias.

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El estado del centrocampista ha experimentado una mejoría gradual durante las últimas horas, pero aún no se ha recuperado por completo, lo que pone en duda su situación de cara al enfrentamiento ante el Racing de Santander, pese a existir indicios positivos sobre la posibilidad de que llegue al partido.

Valverde realizó entrenamientos individuales específicos en la ciudad deportiva de Valdebebas, dentro de su programa de recuperación de la lesión, y se someterá a una prueba final durante el entrenamiento de mañana, para determinar su capacidad de participar ante el Racing de Santander en el estadio de El Sardinero.

El cuerpo técnico del Real Madrid maneja con cautela la situación del jugador uruguayo, dada su gran importancia dentro de la plantilla y el deseo de Mourinho de evitar arriesgarlo si no recupera plenamente su forma física.

Los números revelan el nivel de dependencia de Valverde esta temporada, ya que el centrocampista, que porta el brazalete de capitán del conjunto blanco, ha disputado 1071 minutos en 13 partidos en las distintas competiciones.

En cuanto a la Liga española, ha sido titular en las diez jornadas disputadas hasta ahora, y el total de sus minutos jugados ha alcanzado los 801 minutos, convirtiéndose en uno de los elementos más presentes e influyentes en los planes del cuerpo técnico.

Noticias tranquilizadoras sobre Güler y Courtois

Por otro lado, los entrenamientos trajeron noticias positivas para Mourinho, después de que tanto el turco Arda Güler como el belga Thibaut Courtois participaran con normalidad.

Courtois se había recuperado hace unos días de la gripe que le apartó del enfrentamiento ante el Barcelona, para regresar a los entrenamientos con el grupo y convertirse en candidato a volver a la lista del equipo en el próximo partido.

Asimismo, Güler recuperó su disponibilidad tras entrenar con normalidad, lo que otorga al cuerpo técnico opciones adicionales antes del esperado enfrentamiento ante el Racing de Santander.

Los cálculos de Mourinho no se detienen en el partido ante el Racing de Santander, ya que al Real Madrid le espera una semana cargada que exige manejar con cautela el estado físico de los jugadores, especialmente al disputar tres partidos consecutivos lejos de su estadio.

El conjunto blanco comienza su recorrido con el enfrentamiento ante el Racing de Santander el próximo domingo, antes de viajar a la capital griega, Atenas, para medirse al AEK el 4 de noviembre, y después concluye su serie de partidos fuera de casa visitando al Valencia en el estadio de Mestalla, el sábado 7 de noviembre.

Estos enfrentamientos consecutivos imponen al cuerpo técnico la necesidad de gestionar con cuidado el esfuerzo físico de los jugadores y evitar el desgaste de los elementos titulares, sobre todo con la cercanía del parón internacional.

Entre el deseo de construir sobre la victoria ante el Barcelona y el temor de perder una de sus armas más importantes, el Real Madrid aguarda la prueba final de Valverde, que determinará si el capitán del centro del campo uruguayo es capaz de mantener su presencia en el cargado calendario del equipo, o si Mourinho se verá obligado a darle descanso para evitar que la lesión se agrave.