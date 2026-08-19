El Al Nassr recibió un doble golpe antes de su próximo partido en la Roshn Saudi League, después de que los exámenes médicos revelaran la lesión de sus jugadores Mohamed Maran y Saad Al Naser.

Se confirmó la ausencia del dúo de los entrenamientos en distintos grados, en un momento en el que el conjunto capitalino se prepara para continuar su campaña en defensa del título.

Los resultados de las radiografías indicaron que Maran sufre una rotura en el músculo isquiotibial, lo que le obliga a alejarse de los entrenamientos y de la carrera durante un periodo de hasta 6 semanas, según confirmó el diario deportivo saudí Arriyadiyah .

También señalaron que Al Naser sufrió una contusión en la articulación del pie que lo apartará del entrenamiento durante una semana.

Al Naser sufrió la lesión durante el enfrentamiento ante el Al Fateh, disputado el sábado en la jornada inaugural de la liga, cuando el australiano Ange Postecoglou, entrenador del Al Nassr, se vio obligado a retirarlo del campo en el minuto 18, después de que sintiera dolores en la articulación del pie.

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De este modo, Al Naser se perderá el partido ante el Al Riyadh previsto para el próximo viernes, mientras que Maran sufrió la lesión al entrar como sustituto de Abdullah Al Hamdan en el minuto 77 de ese mismo partido.

El Al Nassr reanuda su preparación para el próximo partido después de que los elementos que participaron como titulares en el encuentro ante el Al Diriyah se sometieran a entrenamientos de recuperación el miércoles.

Se espera que Postecoglou comience el trabajo técnico directo de cara al enfrentamiento ante el Al Riyadh, cuyo inicio está previsto para las 21:00 del viernes (hora de La Meca) en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Faisal bin Fahd en Riad, dentro de la segunda jornada de la Roshn Saudi League.

El Al Nassr había iniciado su recorrido en la liga con una cómoda victoria sobre el Al Fateh por tres goles a cero, antes de reforzar su arranque con la clasificación a los octavos de final de la Copa del Rey tras superar al Al Diriyah por cuatro goles a uno.

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