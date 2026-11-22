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Los aficionados del Ajax mostraron su descontento de una forma llamativa el domingo por la tarde. Apenas se hicieron oír durante el partido ante el ADO Den Haag, que terminó con victoria por 3-0, y había un motivo claro.

Desde hace años no se permite la presencia de aficionados visitantes en los partidos entre el Ajax y el ADO. Los seguidores creen que eso debe cambiar. Antes del encuentro ya mostraron una pancarta.

«Sin líos, volved a permitir la entrada de aficionados visitantes. Devolvedles su sitio», se podía leer en ella. Durante el partido habría tenido lugar una «protesta silenciosa».

Así lo aseguró Arnold Bruggink en ESPN. El analista se acercó a la F-Side durante el encuentro para pedir una explicación.

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«El ambiente estaba muy apagado. Así que fui a preguntar», dijo Bruggink, a quien entonces interrumpió Jan Joost van Gangelen. «No oí nada en todo el partido. Normalmente, en la F-Side se canta a pleno pulmón durante los 90 minutos».

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«Sí, se trataba efectivamente de una protesta silenciosa», continuó Bruggink. «También había pancartas que pedían la presencia de aficionados visitantes. Hoy no los había y, al parecer, por eso se hizo una protesta silenciosa. Eso fue lo que me explicaron».

Con cánticos o sin ellos, el Ajax tuvo una tarde sin complicaciones en el Johan Cruijff ArenA. El 3-0 definitivo ya figuraba en el marcador antes del descanso. En parte porque el ADO tuvo que jugar una hora con diez hombres, la segunda mitad se pareció más a un partido de entrenamiento.

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Míchel hizo muchos cambios tras el descanso, pero tampoco los suplentes lograron entretener al público. «Ellos también quieren hacerlo sobre todo por sí mismos», señaló Bruggink.

«A veces todavía se ven cosas interesantes. Berghuis lo intentó un momento, pero para el Ajax esto fue simplemente cumplir el trámite. Y seguir adelante».