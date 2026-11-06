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David Raum no solo perdió hace tiempo su puesto de titular en la selección alemana. Con Jürgen Klopp, de momento ni siquiera puede acudir a la convocatoria. Y, según parece, el capitán también podría salir del RB Leipzig.

En el desastroso Mundial de 2022 fue titular indiscutible; en la Eurocopa de 2024 disputada en casa, David Raum recuperó ante Maximilian Mittelstädt su puesto en el once para la fase eliminatoria; y durante la clasificación para el Mundial fue un fijo para Julian Nagelsmann, hasta que Nathaniel Brown acabó desplazándolo como referente en la banda izquierda durante la fase final.

El lento declive de Raum en la selección alemana continúa ahora con Jürgen Klopp, sucesor de Nagelsmann: el nuevo seleccionador ya no lo incluyó en su reducida convocatoria de 24 jugadores para los próximos partidos de la Nations League contra Serbia y Países Bajos, a mediados de noviembre. Y, al parecer, había un motivo concreto.

Según informa Bild, Klopp cuestionó el trabajo defensivo de Raum en una conversación telefónica en la que le explicó por qué no lo convocaba. Por ello, tanto Brown como Mittelstädt fueron preferidos al jugador de 28 años. Es la primera vez en más de tres años que Raum se queda fuera de la selección por motivos exclusivamente deportivos: en octubre de 2024 no pudo acudir por una persistente lesión de tobillo.

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¿Dejará David Raum el RB Leipzig ya en invierno?

Pero Raum no solo se ha vuelto prescindible para Klopp. Curiosamente, parece que también lo es para el RB Leipzig, donde es capitán y sigue siendo un titular indiscutible. Solo en la victoria por 4-0 sobre el SV Elversberg no salió de inicio y pasó los 90 minutos en el banquillo. Sin embargo, decepcionó en la reciente debacle por 1-6 ante el Bayern de Múnich, en la que Michael Olise dejó al descubierto sin contemplaciones sus carencias de velocidad y en defensa.

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Según afirma Bild, dentro del club también se valora con espíritu crítico el rendimiento de Raum. Su contrato vence el próximo verano y, por eso, el RB estaría incluso dispuesto a dejar salir a su capitán en invierno si recibe una oferta adecuada de una cifra baja de dos dígitos en millones.

En la ajustada derrota por 2-3 ante el Manchester City en la Champions League entre semana, habría habido ojeadores del Bolonia presentes para seguir a Raum. Sin embargo, parece improbable que el jugador contemple fichar por el actual noveno clasificado de la Serie A, que tampoco participa en ninguna competición internacional.

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En cambio, el especialista a balón parado estaría interesado en dar el salto a la Premier League o fichar por un gran club con opciones de ganar títulos.

Sobre las posibles conversaciones para renovar con el RB Leipzig, Raum reveló recientemente que ambas partes habían pasado mucho tiempo sin hablar. El diálogo no empezó a «ponerse un poco en marcha» hasta octubre, según contó en Sky. Sin embargo, subrayó que no se podía hablar de «negociaciones intensas» y, al mismo tiempo, dejó abierta la puerta a un próximo cambio de aires.

Getty

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¿Llevará Hansi Flick a David Raum al FC Barcelona?

«No sé cuántos contratos más firmaré. La verdad es que me siento bastante bien. Todavía tengo ganas de jugar unos cuantos años, aunque ya me acerco a los 30. (…) Y, por supuesto, también estoy en una edad en la que uno procura tenerlo todo en cuenta», explicó. «Naturalmente, también incluyo a mi mujer en esas conversaciones: ¿adónde podríamos ir o nos quedamos aquí?»

Recientemente, Sport vinculó a Raum con el FC Barcelona, porque el próximo verano, o incluso este invierno, podría quedar una vacante en la banda izquierda del conjunto catalán. Alejandro Balde es ya la tercera opción de Hansi Flick en el lateral izquierdo, por detrás de Joao Cancelo y Xavi Espart. Por ello, el jugador de 22 años aspiraría a salir ya a finales de año.

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Raum debutó con la selección y se convirtió en titular habitual del equipo alemán bajo las órdenes de Flick. Además, si llegara libre en verano, encajaría en el perfil de fichajes del club catalán, que atraviesa dificultades económicas. Lo mismo ocurre con la Juventus, también bastante escasa de recursos, que, según Gazzetta dello Sport, se habría interesado por Raum. A finales de septiembre también se informó de que la Vecchia Signora mantiene excelentes relaciones con el entorno del jugador.

Así pues, pese a toda esta evolución negativa, Raum parece seguir contando con opciones atractivas. Y, por supuesto, tampoco se descarta su regreso a la selección. Klopp lo recalcó al anunciar la convocatoria, de la que, además de Raum, quedaron fuera otros nombres destacados como Karim Adeyemi o Nick Woltemade. «Por el amor de Dios, estaríamos locos si cerráramos alguna puerta», dijo el seleccionador sobre los descartados por el momento.

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Alemania, convocatoria de la selección alemana de Jürgen Klopp: ¿quiénes han sido convocados?