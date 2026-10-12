La expulsión no fue el final: una nueva acusación amenaza la participación de Vinicius en el Clásico

El brasileño Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid, afronta una nueva crisis que podría complicar aún más su situación disciplinaria, después de que informes de la prensa española revelaran que se le acusa de empujar a un empleado de LaLiga mientras abandonaba el campo tras su expulsión ante el Villarreal, en un incidente que podría influir en la sanción prevista y que amenaza su participación en el Clásico ante el Barcelona el próximo 25 de octubre.

Según lo informado por el programa "El Chiringuito" y la emisora española "COPE", las consecuencias de la expulsión de Vinícius no se limitaron al incidente ocurrido durante el partido, después de que la tensión aumentara tras la decisión del árbitro de mostrarle la tarjeta roja en el minuto 71, al tirarle del pelo a su rival Nathan Salibá, antes de que surgiera una nueva versión sobre su comportamiento durante su salida del terreno de juego.

Este supuesto incidente coloca al jugador brasileño ante la posibilidad de afrontar consecuencias disciplinarias adicionales, sobre todo porque las imágenes grabadas y el informe arbitral podrían tener un papel en la determinación de las circunstancias de lo sucedido.

A la espera de que se aclare la situación, el Real Madrid tiene la intención de recurrir la decisión de la expulsión, aunque las posibilidades de que el recurso sea aceptado parecen limitadas, según la emisora "COPE".

En un intento de contener las repercusiones de la crisis dentro del equipo, Vinícius se disculpó con sus compañeros en el vestuario, explicando que no tuvo intención de lesionar a Salibá y que tirarle del pelo a su rival fue consecuencia de un momento de rabia mientras intentaba zafarse del marcaje defensivo.

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La disculpa llegó después de que el jugador abandonara el campo en un estado de gran alteración, antes de necesitar varios minutos para recuperar la calma.

Los ecos del incidente se extendieron al cuerpo técnico, ya que José Mourinho decidió no comparecer en la conferencia de prensa posterior al partido, para evitar realizar declaraciones impulsivas que pudieran complicar aún más la situación y exponerlo a una sanción adicional.