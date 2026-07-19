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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

La expulsión de Fernández inscribe a Argentina en la peor historia de las fases finales del Mundial

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
Enzo Fernández
España
Argentina
EE. UU.

¿Por qué?

El juego físico y agresivo de Argentina en la final del Mundial 2026 ante España se volvió en su contra cuando Enzo Fernández fue expulsado en el descuento, un récord negativo en la historia del torneo.

El árbitro esloveno Slavko Vincič, tras mostrar paciencia en la primera parte, la segunda amarilla al centrocampista del Chelsea tras un choque violento con el español Pau Kubarsi, apenas unos minutos después de la primera por una falta innecesaria. Así, los compañeros de Messi jugaron las dos prórrogas con diez, tras el 0-0 del tiempo reglamentario.

Con esta expulsión, Argentina se convirtió en la única selección en recibir tres tarjetas rojas en una fase final del Mundial, tras las de Pedro Monzón y Gustavo Di Sotti en la final de 1990 contra Alemania Occidental.

Fernández, héroe en la semifinal ante Inglaterra, se convirtió en el primer expulsado en una final desde John Heitinga en 2010, lo que complicó las opciones de Argentina de ganar el título con diez hombres.

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