La explicación de Gallardo sobre la final en Madrid: "Desde lo mental, estábamos mucho más solidos que Boca"

El Muñeco recordó la consagración de River en la Libertadores 2018 y remarcó: "Ganamos ante los ojos del mundo, eso lo hace muchísimo más grande".

Una caravana, brindis, miles de memes y más. Aún en tiempos de pandemia, los hinchas de River encontraron muchas maneras de celebrar el segundo aniversario de la consagración en la 2018 frente a Boca en Madrid. Y Marcelo Gallardo también: aunque suele rehuirles a los recuerdos para enfocarse en el día a día, este 9 de diciembre el Muñeco se tomó un tiempo para participar de una charla con el periodista Atilio Costa Febre transmitida vía streaming, en la que contó detalles de aquella final inolvidable en el Santiago Bernabéu y del trayecto del equipo en ese certamen.

"Teniendo objetivos tan cercanos, me cuesta que me vengan a la memoria los momentos vividos. Se me viene la cabeza la final en Madrid cuando la gente lo agradece -y lo hace permanentemente-, pero yo no me doy el gusto de que me suceda, porque considero que el día a día nuestro hace que me tenga que enfocar: no puedo perder de vista lo que estamos haciendo", explicó el DT. Sin embargo, por un rato, se animó a rememorar.

Entre los muchos recuerdos del encuentro, el entrenador destacó la que consideró una de las claves para el triunfo: "Estábamos en igualdad de condiciones a nivel jerarquía, pero creo que nosotros estábamos mucho más sólidos desde lo mental". En ese sentido, explicó: "Boca tenía jugadores que estaban pasando un muy buen momento. Ellos habían transitado toda esa Copa con buenos rendimientos individuales, eran un equipo muy peligroso. Pero si hubo algo que nosotros siempre tuvimos fue sentirnos seguros de lo que éramos".

Más equipos

Por otra parte, el DT también recordó su molestia porque el partido no se haya disputado en el Monumental, al tiempo que destacó el tinte especial que le dio la mudanza a : "Todo el tiempo pensaba en los que se quedaron en Buenos Aires, era una gran injusticia que el partido se jugara en Madrid. Me hubiese gustado ser Campeón de América con toda nuestra gente en casa. Mi deseo era ese, pero finalmente se dio ante los ojos del mundo, que lo hace todavía mucho más grande". Y resaltó: "Nadie se acuerda del esfuerzo de toda la gente que pudo conseguir la entrada para el Monumental. Me llegaron muchas cartas de mucha gente contándome su frustración de no poder vivir la final. La gente merecía disfrutar la final en su casa".

El artículo sigue a continuación

Además, Gallardo dejó en claro el valor emocional de aquella consagración: ""Haber dicho después de Madrid que no había más nada tiene un tinte contradictorio, porque en ese momento sentí que nada lo iba a poder igualar. Momentos como esos, tan intensos, no se van a volver a dar. Fueron momentos de muchísima carga emocional, de mucho desgaste mental. Ahí te das cuenta que no solo se vivió un momento del partido: todo el contexto, todos los episodios vividos... No es fácil no perder de vista semejante acontecimiento".

Las mejores frases de Gallardo: