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El defensor brasileño João Victor, exjugador del Benfica y actualmente profesional en las filas del CSKA de Moscú ruso, generó una amplia reacción tras comentar la derrota de la selección de Portugal ante Dinamarca por 4-1, en el partido que se disputó en la ciudad de Braga.

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El jugador envió un mensaje a través de su cuenta de “Instagram” para defender a Cristiano Ronaldo, tras la derrota que llegó en la primera aparición de la selección portuguesa durante la era posterior a su antiguo capitán.

La postura de Joao Victor se produjo después del partido que disputó Portugal sin Ronaldo, y que presenció su caída ante la selección danesa con un resultado abultado, marcando la primera derrota del entrenador Jorge Jesus desde que asumió la dirección de la selección.

El comentario del defensa brasileño no se limitó al resultado, sino que vinculó lo ocurrido con la manera de tratar a la estrella portuguesa, considerando que su ausencia y la falta de respeto a su estatus merecen detenerse en ellas.

El jugador del CSKA de Moscú publicó una imagen del resultado del partido a través de su cuenta de “Instagram”, que mostraba la ventaja de Dinamarca por 4 goles a 0 en el minuto 75, y la acompañó con una frase que llevaba una crítica evidente a lo que consideró una falta de aprecio hacia Ronaldo.

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Joao Victor escribió: “Esto es lo que ocurre cuando no respetas a tu referente”, en un mensaje en el que no mencionó nombres concretos, pero que reflejó con claridad su vínculo entre la derrota y la manera en que la selección trató a su antiguo capitán.

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El significado de la frase superó el mero comentario sobre el resultado de un solo partido, ya que reabrió el debate sobre el estatus de Ronaldo dentro de la selección portuguesa, tras el fin de su trayectoria con el equipo, y lo que representa como valor en la historia del fútbol portugués. Además, el momento de la publicación del mensaje, con la ampliación de la diferencia y la llegada del resultado a 4 goles, le otorgó una vinculación directa con los acontecimientos del encuentro, que terminó con la derrota de Portugal por 1-4.

La derrota resultó dolorosa para la selección portuguesa, especialmente por haberse producido en Braga y ante su afición, además de ser la primera derrota de Jorge Jesus desde que asumió el cargo.

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Pese a la dureza de la derrota, la selección portuguesa ya había asegurado la clasificación a la fase eliminatoria de la Liga de Naciones de la UEFA, lo que significa que la derrota no le privó de continuar su recorrido en el torneo.

El equipo aún necesita solo un punto en su próximo partido ante Gales, para sellar el liderato de su grupo y terminar la fase en el primer puesto.