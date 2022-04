La evolución de Leonardo Gil, el 10 que Colo Colo no tuvo que salir a buscar

Acostumbró a la gente de Colo Colo a celebrar gracias a su pegada inspiradora. Los tiros libres de Leonardo Gil se patentaron y cada remate de pelota muerta era gol inminente en la campaña 2021, una en la que pese a sus intervenciones ofensivas, estas correspondían a las de un volante de contención que forzadamente jugaba una línea más adelante que, al año siguiente, ya es con propiedad su lugar en el equipo. El Colo ya no es más el 5 del Cacique, sino el enlace de la línea Pavez-Fuentes con la tríada de delanteros que se escucha de memoria, Solari-Lucero-Costa.

El Gil de 2021 en el Torneo: Jugador con más minutos, 8 goles y 4 cesiones

ANFP

Gil ya supo asistir goles de Solari a Palestino y Serena y, sobre todo contra los árabes, se ubicó en la línea de los delanteros, jugando el rol del constante relevo del centrodelantero y, con espacios, permitiendo que la disposición cambie a un muy gráfico 4-2-4. Antes de Cobresal, pero ya con dos triunfos tras dos presentaciones de fase de grupos de Copa Libertadores previo a River, ante GOAL se declaró "en lo personal, muy contento porque uno empieza a evolucionar como jugador. Darle opciones al técnico de jugar como doble 5 y de mediapunta le da un abanico al entrenador y uno se siente con confianza e importante. Me pone feliz el momento que estoy, no había arrancado muy bien porque no era una posición a la que estaba acostumbrado: pero era cuestión de tiempo, de jugar partidos, de ir mejorando día a día".

En aquella línea, ahondó en el análisis agregándole la trascendencia de quienes acompaña en la labor de construcción. Aseguró que "con la llegada de Esteban y César un poco más al medio tenemos una mejor presión, recuperamos más rápido el balón y eso hace que soltemos a Solari y Costa. Es importantísimo el bloque que tenemos en el medio. En el juego, me pide (Quinteros) jugar libre y rápido para habilitar a los extremos y al Gato. Estamos en buena sintonía, mentalidad y los espacios que tenemos que ocupar".

"No solo yo, todos mis compañeros están pasando un buen momento como equipo y esos momentos hay que aprovecharlos. Vamos en búsqueda de eso, de seguir mejorando en los movimientos, en la presión, en la defensa. El equipo va por buen camino, nos ilusionamos nosotros, se ilusiona la gente, hay que seguir con esta humildad. Resultados buenos y positivos es lo que todos queremos", había complementado el ex Rosario Central a la consulta de GOAL en una rueda de prensa donde hizo visible el sentir de los titulares con respecto a la rotación en liga cuando hay semana larga sin Copa: "Todos queremos jugar, estamos aptos y tenemos muchas ganas para ayudar al equipo, estar firmes en el Torneo Nacional porque es nuestro primer objetivo. Sumar en casa es fundamental".

El tiempo va a seguir moviendo al Colo Gil en la cancha. Sus múltiples condiciones le permiten adueñarse del carril central y le han ahorrado al cuerpo técnico de Gustavo Quinteros la búsqueda de un enlace. ¿Es que ya no quedan números 10? Mírenlo al chilenoargentino.