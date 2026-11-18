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Ivan Toney recibió el miércoles malas noticias del tribunal. El inglés está acusado de agresión y esperaba aplazar el inicio de su vista, fijado para el 12 de junio de 2028, tres días después del comienzo de la Eurocopa. Sin embargo, el juez rechazó tajantemente su petición.

Toney, de treinta años, está acusado de dar un cabezazo y golpear a Saber Da Silva durante un enfrentamiento el 6 de diciembre de 2025 en un club nocturno de Wardour Street, en Londres.

El mes pasado, Toney negó haber cometido una agresión, tras lo cual el tribunal fijó la vista a partir del 12 de junio, con una duración máxima de cuatro días.

Está por ver, por supuesto, si Toney formará parte de la selección de Inglaterra para entonces. El entorno del delantero del Al-Ahli considera seriamente esa posibilidad, pero su petición de aplazar la vista no ha prosperado.

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El miércoles, el abogado de Toney, Mozammel Hossain, intentó convencer al juez en el Tribunal de la Corona de Southwark, al que Toney no acudió: «Le solicitamos amablemente que aplace la vista para que el acusado, si es seleccionado para este torneo de fútbol, pueda jugar».

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«Mis conocimientos de fútbol son muy limitados, pero me han dicho que fue seleccionado para la última Eurocopa, en 2024, y para la selección inglesa de cara al Mundial».

El juez Tony Baumgartner no accedió a la petición, que calificó de «especulativa». «No me parece que modificar la fecha ya fijada favorezca el buen funcionamiento de la justicia».

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Baumgartner señaló, no obstante, que la petición puede volver a presentarse si Toney es convocado por la selección nacional. De entrada, parece bastante imposible aplazar la vista una vez anunciada la convocatoria para la Eurocopa, presumiblemente poco menos de un mes antes. La parte positiva, dentro de lo malo, es que la Eurocopa se disputará, entre otros países, en Inglaterra.

Toney formó parte de la selección inglesa el pasado verano, para cierta sorpresa, y jugó dos veces en la fase final del torneo. Después del Mundial, el seleccionador Thomas Tuchel no volvió a convocarlo. Hasta la fecha, Toney ha disputado diez partidos internacionales.