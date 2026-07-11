La estrella senegalesa desmiente los rumores sobre su injerencia en la alineación

Kalidou Koulibaly, estrella de Senegal, habló tras la eliminación de los Leones de la Teranga del Mundial tras perder 2-3 contra Bélgica.

El equipo africano dominó 2-0 pero Bélgica remontó en los últimos minutos.

Koulibaly publicó un comunicado en su cuenta de X: «Queríamos que os sintierais orgullosos, revivir esos momentos juntos y prolongar el sueño del Mundial para nuestro país. Lamentablemente, no estuvimos a la altura de nuestras expectativas».

“Gracias por vuestra confianza, cariño y apoyo; nos habéis llevado hasta el final. Vosotros sí estuvisteis a la altura, nosotros no”.

Como capitán, asumo la responsabilidad de esta eliminación; no estuvimos al nivel requerido y lo aceptamos con humildad.

Reconozco la tristeza y las críticas legítimas, que muestran el amor por esta selección, pero tras nuestra eliminación se han dicho y escrito cosas que van más allá del deporte; no permitiré que se mancille el honor de quienes siempre han defendido los colores de Senegal con orgullo.

Y añadió: «A pesar de los errores, puedo asegurar una cosa: nuestro compromiso y unidad; nuestro amor por esta camiseta nunca ha flaqueado. El grupo se mantuvo unido, solidario y profesional desde el primer hasta el último día».

«Siempre seré el primero en defender a mis compañeros cuando se cuestione injustamente su integridad», afirmó. «Quiero dejar claro que nunca he designado a ningún jugador para la selección, ni he impedido que alguien se incorpore a la jaula de los Leones, ni he pedido excluir a nadie».

El entrenador es el único responsable de sus decisiones deportivas: las convocatorias, la alineación y las opciones técnicas. Siempre las hemos respetado, y hablo con certeza de los jugadores porque comparto su día a día. Conozco sus sacrificios, lesiones, dudas y amor por esta camiseta, y siempre los defenderé».

Concluyó: «Esta eliminación es dolorosa, pero no debe borrar todo lo que esta generación ha construido para el fútbol senegalés».