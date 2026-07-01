La estrella mundial de Francia parece haber dicho basta y envía un mensaje claro a Deschamps

Rayan Cherki ha causado revuelo en Francia. El centrocampista del Manchester City se quedó fuera del once inicial en el partido de eliminatoria contra Suecia del martes y, tras el encuentro, expresó su descontento.

Deschamps sorprendió al dejar a Theo Hernández y a Désiré Doué en el banquillo y alinear a Lucas Digne como lateral izquierdo y a Bradley Barcola en la delantera.

Así, Deschamps volvió a dejar a Cherki en el banquillo. El creativo se ha tenido que conformar con salir como suplente.

En esos cuatro encuentros no marcó ni asistió. Tras el partido, Deschamps intentó felicitar a su pupilo por la victoria por 3-0, pero Cherki no estaba por la labor.

Las imágenes muestran cómo el jugador se aleja y lo ignora cuando el seleccionador se le acerca en el círculo central.

Francia eliminó a Suecia con facilidad. En la siguiente ronda del Mundial se medirá a Paraguay y, de ganar, enfrentará a Marruecos o Canadá.







