La estrella iraquí desafía: «Mbappé y las estrellas de Francia son personas como nosotros»

Amir Al-Amari, estrella de Irak, desafía a sus rivales antes del debut de los Leones del Éufrates en el Mundial 2026.

Dirigida por el australiano Graham Arnold, Irak comparte grupo con Francia, Noruega y Senegal.

Irak debutará ante Noruega, luego se medirá a Francia y cerrará la fase contra Senegal.

En una entrevista con la web de la FIFA, Al-Amari mostró su entusiasmo por medirse a estrellas como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Mikel Olise y Sadio Mané.

«Jugar contra grandes estrellas como Kylian Mbappé no nos da miedo, sino que supone un estímulo adicional», afirmó Al-Amari.

Y añadió: «Es normal que todos elevemos nuestro nivel técnico y físico al enfrentar a los mejores».

Y añadió: «Pero, al fin y al cabo, ellos también son personas como nosotros, y el fútbol no entiende de nombres; el enfrentamiento dentro del rectángulo verde será de 11 contra 11».

Y concluyó: «Debemos disfrutar del momento, liberarnos de presión y mantener la lucha intensa desde el primer minuto hasta el final».

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