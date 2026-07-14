La estrella francesa responde a Yamal: «El partido no se jugará en las redes sociales»

Warren Zaïre-Emery, centrocampista francés, afirmó que el partido contra España se decidirá en el campo, no en los medios ni en redes, y subrayó que «Les Bleus» no temen a nadie, antes de las semifinales del Mundial.

El centrocampista habló en la rueda de prensa celebrada en el estadio «AT&T» sobre las últimas novedades del choque que decidirá el finalista.

Sobre las declaraciones de Nico Williams y Lamine Yamal, que apuntan a la superioridad de España, Emiri respondió: «No sé qué piensan. Somos Francia y no le tememos a nadie. Nos centramos en nosotros. Pueden opinar, pero eso no sirve de nada. El partido no se gana en redes ni en medios, sino mañana en el campo».

Sobre Adrien Rabiot añadió: «No hablo con él, es muy reservado. Analizo su juego y aprendo de él; es un futbolista excepcional y me inspiro en sus cualidades».

Sobre la semifinal de la Euro 2024, añadió: «Somos distintos; hemos cambiado mucho en dos años. Aprendemos de esos partidos. Estamos preparados y queremos ganar a España y tomarnos la revancha, pero debemos concentrarnos al máximo».

Sobre las declaraciones de Lamine Yamal y Nico Williams de que los rivales deben temer a España, afirmó: «Sinceramente, no leo lo que se dice. Ya se repitió el mismo discurso antes de nuestro partido contra el París Saint-Germain. Nos centramos en nosotros mismos y pensamos en el partido, no en las declaraciones a los medios».

Al preguntarle si Francia temía a España, respondió: «El fútbol es un deporte de equipo; España es una gran selección, como nosotros. Lamine es un jugador fantástico, sabe regatear y tiene mucha velocidad, pero antes de hablar de él hay que hablar de toda la selección española».

Sobre ser uno de los más jóvenes del torneo, sonrió: «Estoy muy orgulloso. Disfruto cada minuto en el campo, no tanto en la sala de prensa».

Sobre Lamine Yamal, afirmó: «Todos conocemos su potencial. Es una gran selección, pero nosotros también tenemos puntos fuertes. Haremos todo lo posible por frenar su estilo de juego».

Sobre medirse a dos de las mejores selecciones, añadió: «No ha habido ningún partido fácil. Debemos jugar muy bien. Es una semifinal y todos queremos la final. No daremos un paso atrás y mostraremos nuestro mejor fútbol».

Sobre las declaraciones de Mariano Rajoy, quien escribió que «la selección de Francia no tiene franceses», comentó: «Por desgracia, no he leído ese artículo. Contamos con jugadores de diferentes orígenes y etnias. Somos un grupo unido, y eso es lo único que importa».

Y añadió: «Todos conocemos a Kylian Mbappé. Es un jugador de élite. Ha ganado tres veces el premio al mejor jugador del partido y se siente muy cómodo en este tipo de situaciones. No le gusta perder contra España e hará todo lo posible por ganar. Tenemos un grupo que conoce muy bien el plan que nos llevará a la victoria».

España destaca con el balón, pero nosotros somos rápidos y intensos en los duelos. Pensamos solo en ganar mañana.

Concluyó: «Somos una selección joven, pero con jugadores experimentados que ya han disputado partidos importantes. Haremos todo lo posible para llegar a la final».