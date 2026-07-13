La estrella francesa responde a la provocación de Yamal: «El campo decidirá quién tiene miedo»

Las estrellas de Francia, Ibrahima Konaté y Maxence Lacroix, ignoraron las provocaciones de Lamine Yamal, extremo del Barcelona y de España, víspera del duelo de semifinales del Mundial 2026.

Yamal desató una polémica al afirmar: «Les hemos ganado en los dos últimos partidos; si alguien tiene miedo, son ellos». Sus palabras enfurecieron a la afición y a los jugadores franceses.

Konaté respondió con calma: «No nos importa lo que digan; no debemos temer a nadie, solo mantenernos humildes y no caer en esa trampa en esta fase decisiva. Él puede decir lo que quiera; nosotros nos prepararemos de la mejor manera y el campo decidirá quién gana».

Lacroix, por su parte, subrayó la confianza francesa: «No tenemos miedo. Conocemos nuestra fuerza y sabemos que España es un rival duro, pero salimos a ganar. Daremos lo mejor para frenar a Yamal, que ha demostrado su peligro. Tenemos la calidad para lograrlo».

La selección francesa parece haber aprendido de la Euro 2024, cuando Rabiot criticó a Yamal y este respondió con sarcasmo tras marcar en la semifinal: «Venga, habla ahora».

Pese a su fama, en este Mundial solo ha marcado un gol, lo que alimenta la confianza francesa en frenarlo y alcanzar la final.