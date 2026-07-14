Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

Traducido por

La estrella francesa agrava los problemas de Deschamps ante España... ¿Se ha acabado su andadura en el Mundial?

Francia vs España
Francia
España
World Cup
W. Saliba
M. Lacroix
Francia
España
EE. UU.

Los gallos están en apuros

Francia se quedó 1-0 abajo ante España este martes en Dallas, en la semifinal del Mundial 2026.

El gol de España llegó en el 22' de penalti, transformado por Mikel Oyarzabal tras una falta de Lucas Dini sobre Lamine Yamal.

Ocho minutos después, el defensa William Saliba se lesionó y fue reemplazado por Maxence Lacroix.

La lesión complica más las cosas a Deschamps, sobre todo porque España dominó casi toda la primera parte.

Su presencia en la final o el partido por el tercer puesto es duda.

El ganador de este duelo se medirá en la final del domingo al vencedor de Inglaterra-Argentina. 

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google