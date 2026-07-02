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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La estrella española queda fuera de los planes... Dos posiciones que desconciertan a De la Fuente antes del partido contra Austria

España vs Austria
España
Austria
World Cup
L. de la Fuente
España
Austria
EE. UU.

Alineación prevista de La Roja para los dieciseisavos del Mundial

Luis de la Fuente ya tiene la alineación de España para el partido de este jueves contra Austria en Los Ángeles, en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

Según Mundo Deportivo, De la Fuente aún duda en dos puestos: el lateral derecho y el centrocampista ofensivo.

El diario prevé el regreso de Pedro Boro al lateral derecho tras su ausencia contra Uruguay por molestias.

Marcos Llorente lo reemplazó ante Uruguay y dio la asistencia del único gol, obra de Álex Baena.

En la media punta, Dani Olmo parte como favorito, aunque De la Fuente sorprendió con Mikel Merino ante Uruguay y podría repetirlo.

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Así, el once probable ante Austria sería: Unai Simón, Boro, Kobarsí, Laporte, Cocoria, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Oyarzabal y Baína.

De la Fuente ya cuenta con Yeremi Pino y Víctor Muñoz, mientras que Nico Williams sigue lesionado.





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