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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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La estrella egipcia, entre lágrimas: «Enhorabuena a Argentina por el título mundial... El torneo estaba amañado»

Argentina vs Egipto
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M. Ziko
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Una goleada arbitral para la selección de Egipto

Zico, estrella de Egipto, estalló de ira tras perder 3-2 contra Argentina en octavos del Mundial 2026.

Egipto se adelantó 2-0, le anularon otro gol y, pese a ello, Argentina marcó tres tantos y avanzó a cuartos gracias a graves errores del árbitro francés François Litxer.

Zico, entre lágrimas, declaró en televisión: «Enhorabuena a Argentina por el Mundial... El torneo está amañado, el árbitro ha sido injusto, ha intentado frenarnos una y otra vez».

Y añadió: «El árbitro ha sido injusto; desde el principio estuvo en nuestra contra y echó por tierra el esfuerzo de todo un pueblo. ¿Iban a dejarnos ganar 2-0 a Argentina? El torneo está amañado y enhorabuena a Argentina por la Copa del Mundo».

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, habló de un complot para eliminar a su equipo y mantener a Messi en el torneo.

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Y añadió: «Todo esto tiene que ver con el marketing y el dinero. Quieren que Messi, el campeón del mundo, permanezca en el torneo. En el fútbol suceden muchas cosas fuera del terreno de juego, impulsadas por intereses personales, y lo que ha ocurrido es injusto».

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