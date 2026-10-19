Dean Huijsen, estrella del Real Madrid, afirmó que su equipo ofreció una buena actuación en la victoria por 4-1 ante el Sevilla en la novena jornada de LaLiga.

El diario Marca publicó las declaraciones de Huijsen, realizadas a la cadena del Real Madrid, tras la contundente victoria en el estadio Santiago Bernabéu, la noche del domingo.

Huijsen añadió: "Supimos aprovechar los espacios para salir con el balón, estuvimos sólidos defensivamente y tampoco concedimos muchas ocasiones al rival, salvo una pérdida de balón que después acabó en gol".

El defensa del Real Madrid continuó: "Pero jugamos muy juntos, como un solo equipo, y ofrecimos una buena actuación ante el Sevilla".

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Y señaló: "¿Cómo está el equipo? Estamos bien ahora y con ganas de lo que viene. Sabemos que tenemos un partido de la Champions League el miércoles ante el Leipzig. Vamos paso a paso y después llegará el turno del Barcelona. Es una semana importante para nosotros".

Y apuntó: "¿Jugar en casa? Todo el mundo prefiere jugar en su casa, eso está claro. El estadio Santiago Bernabéu es histórico y es algo increíble jugar aquí".

Sobre el regreso de Éder Militão y su participación como suplente, Dean Huijsen comentó: "Estamos muy contentos con su vuelta y contentos de tenerlo con nosotros".

Y concluyó: "¿La Champions League? Si llegamos a los 9 puntos, creo que el número de puntos que normalmente se necesita para terminar la fase entre los ocho primeros puestos no es mucho mayor que eso, así que estamos a un paso de asegurar la clasificación".