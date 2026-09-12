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Abdelmawgood Samir

Traducido por

La estrella del Real Madrid, objetivo de los grandes: 3 clubes ya se han puesto en marcha antes del invierno

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Endrick
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¿Quién es?

El Roma ha entrado en la carrera de los clubes que desean fichar al brasileño Endrick a préstamo durante el mercado invernal de fichajes, ante el alejamiento del jugador de los planes del Real Madrid y su ausencia en cada minuto con el equipo esta temporada hasta el momento.

Según el comentarista deportivo italiano Nicola Ceccarini, el Roma sigue de cerca la situación de Endrick y desea incorporarlo durante enero, con el deseo del entrenador Gasperini de contar con él como extremo izquierdo, pese a que esa no es su posición habitual dentro del campo.

Endrick no ha tenido oportunidad de participar con el Real Madrid desde el inicio de la temporada, después de que la lesión que sufrió antes del arranque de los partidos oficiales impidiera su aparición, a pesar de haber entrado en la convocatoria del equipo en el duelo ante el Inter.

La situación del delantero brasileño se complica aún más ante el brillo de Carlos Espí, que aprovechó la ausencia de Endrick y mostró un nivel destacado, tras marcar frente al Espanyol y luego batir las redes del Real Betis antes de que su gol fuera anulado, brindándose así una mayor oportunidad de competir por un puesto de titular.

El interés en Endrick no se limita al Roma, ya que el Liverpool también sigue la situación del jugador, mientras que el Milan ha entrado en la pugna, lo que deja la carrera por el préstamo abierta a varios clubes antes del mercado de fichajes invernal.

La decisión final sigue ligada a la postura del Real Madrid y del propio jugador, especialmente si continúa su ausencia de la participación, algo que podría llevar al club blanco a estudiar su salida a préstamo con el fin de conseguir minutos de juego regulares.

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