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Marc Cucurella ha salido en defensa de Pablo Maffeo tras un enfrentamiento muy polémico entre el Valencia y el Real Madrid en Mestalla. El internacional español admitió que comparte con su compatriota un temperamento igual de intenso e insistió en que lo que ocurre en el campo se queda en el campo.

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El caos estalla en Mestalla

Cucurella se ha pronunciado sobre Maffeo tras un encuentro de gran tensión entre Valencia y Real Madrid en Mestalla. Tras el pitido final, el partido acabó sumido en el caos, con una pelea multitudinaria en los vestuarios y un acalorado intercambio de palabras entre Antonio Rudiger y un aficionado en la grada.

Maffeo fue uno de los protagonistas de un partido que terminó con una enorme tensión. Además, el lateral participó durante el descanso en una insólita entrevista por la que más tarde tuvo que disculparse públicamente.

Cómo lidiar con un carácter intenso

En declaraciones a Cadena COPE, a Cucurella le preguntaron directamente por su relación con Maffeo y por lo ocurrido durante el partido. El jugador del Madrid no tuvo reparos en describir el temperamento de su compañero y señaló que sabe perfectamente cómo lidiar con él sobre el terreno de juego.

«Nos conocemos desde hace mucho tiempo», explicó Cucurella a la emisora española. «Ya sé cómo es. Y bueno, al final... yo también soy un poco así».

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Cuando le insistieron sobre la conocida agresividad del defensa, Cucurella no se mordió la lengua. «Sí, muy intenso. Muy intenso y un poco loco y todo, y bueno, al final estuvo bien».

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Todo queda en el campo

Pese a la tensión del encuentro, Cucurella subrayó que la agresividad de Maffeo se limita estrictamente al terreno de juego. De hecho, destacó su capacidad para dejarla atrás como una de las cualidades que más respeta de su compañero de profesión.

«Estuvimos hablando y todo muy bien», concluyó entre risas. «Al final me gusta porque durante el partido es bastante intenso, bastante pesado, bastante odioso, pero cuando se acaba el partido, se acaba. Me gusta eso porque yo también soy un poco así. Lo dejamos todo en el campo».

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Dejar atrás la polémica

Es probable que las consecuencias del tenso encuentro en Mestalla sigan dando que hablar mientras las autoridades examinan los distintos incidentes. La pelea en los vestuarios tras el partido y el enfrentamiento de Rudiger con la grada acapararán sin duda los titulares en los próximos días.