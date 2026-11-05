La estrella del Real Madrid despertó la preocupación por su estado físico tras el partido del equipo ante el AEK de Atenas griego, ayer miércoles, en la Liga de Campeones de Europa.

El Real Madrid prolongó su racha de victorias nacionales y continentales con un difícil triunfo sobre su anfitrión, el AEK de Atenas griego, por 3-2, la noche del miércoles, en el marco de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Europa.

La participación de Éder Militão durante los 90 minutos fue uno de los hechos más destacados del partido del Real Madrid en Atenas.

El central brasileño no disputaba un partido completo desde el 15 de abril, en la Liga de Campeones de Europa ante el Bayern de Múnich, y desde entonces una lesión lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante seis meses, por lo que ahora debe recuperar su forma física de manera progresiva.

Militão declaró al canal del Real Madrid tras el partido: "Me siento bien, pero sufro un dolor intenso. Feliz de volver y de poder practicar lo que tanto me gusta, después de seis meses de ausencia, y de poder jugar 90 minutos. Todos debemos estar preparados porque tenemos muchos partidos por delante. Mourinho lo gestiona todo de forma excelente".

El propio Mourinho reconoció que arriesgaron un poco con él: "Militão, con quien arriesgamos un poco, fue al hacerlo salir como titular después de un largo periodo".

Y continuó: "Incluso el propio Militão, con un inicio algo más complicado para alcanzar la velocidad y el ritmo de juego, se asentó después y ofreció un partido muy bueno".

El jugador brasileño también habló sobre Vinícius en el canal TNT, afirmando: "Es una persona siempre optimista. Las cosas no van como él desea en este momento, pero nunca deja de trabajar. Creo que todos notan que sigue intentándolo y, por desgracia, no marca goles".

Y concluyó: "Pero creo que sigue aportando, y aporta mucho. Es un jugador muy importante para nosotros en nuestro equipo. Creo que, en el momento adecuado, superará esta mala racha. Es una persona que merece mucho, y creo que volverá con fuerza".