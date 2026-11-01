El Real Madrid logró una contundente victoria por tres goles a cero sobre su anfitrión, el Racing, en un partido que no estuvo exento de polémica arbitral.

El diario Sport informó de que los locales protestaron con fuerza por dos acciones: la primera, el penalti señalado tras la caída de Mbappé dentro del área; y la segunda, el penalti que en un primer momento se señaló por una mano de Tchouaméni, antes de que el árbitro Munuera Montero rectificara su decisión y lo anulara tras revisar la jugada mediante el VAR.

Tras esta última acción, la cadena DAZN mostró imágenes en las que aparece Marc Cucurella, estrella del Real Madrid, burlándose del árbitro asistente que había señalado el penalti.

El lateral del Real Madrid se quedó mirando al árbitro asistente durante varios segundos, dedicándole gestos de aprobación irónicos con los pulgares o con los dedos, mientras repetía la palabra "genial", en un intento de dejar claro que el árbitro se había equivocado al valorar la acción.

La imagen se difundió ampliamente por las redes sociales y expuso a Cucurella a las críticas por su actitud burlona hacia una persona que, en teoría, es una de las figuras de autoridad sobre el terreno de juego durante los partidos.

Así, esta imagen se convirtió en uno de los momentos más comentados del encuentro, un choque que también vivió numerosas protestas de los jugadores del Racing y de los miembros del cuerpo técnico del equipo.

José Alberto, entrenador del equipo local, declaró durante la rueda de prensa posterior al partido: "Desde mi punto de vista, la decisión fue correcta a la vista de las imágenes del penalti que se señaló a nuestro favor y luego se anuló, pero lo que más me llama la atención es que no se revisaran las acciones similares en el penalti del que llegó el gol de la ventaja del conjunto blanco".

Tras su llegada al Real Madrid procedente del Chelsea el pasado verano, Cucurella se ha convertido en un jugador titular e imprescindible en la posición de lateral izquierdo del conjunto blanco.

Y aunque necesitó algo de tiempo para alcanzar su mejor nivel, hasta ahora ha disputado 14 partidos en todas las competiciones, siendo titular en 9 de ellos, y el total de sus minutos con su nuevo club se acercó a la barrera de los 1000 minutos.