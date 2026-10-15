Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, lidera la lista de los jugadores que han recibido más faltas en la Liga de Campeones esta temporada, con un total de 9 después de dos jornadas, según una estadística de la cadena "Squawka".

Nuno Mendes, lateral del Paris Saint-Germain, aparece en el segundo puesto después de haber recibido 8 faltas a su favor, por delante de Zlatko Tripic, capitán del Viking noruego, que tiene el mismo registro, pero que ha disputado menos minutos.

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Martin Baturina, jugador del Como italiano, ocupa el cuarto lugar con 7 faltas. Igualan con él Michael Olise, estrella del Bayern Múnich, Akim Zedadka, jugador del Sabah azerbaiyano, Souleymane Camara, del Slovan Bratislava, y Hakon Haraldsson, jugador del Lille.

Completan la lista de los diez primeros Alisson Santana, jugador del Shakhtar Donetsk, y Archie Brown, jugador del Fenerbahce, con 6 faltas recibidas cada uno.

La presencia de Tripic en el tercer puesto llega después de las declaraciones de Harry Kane, delantero del Bayern, quien lo describió tras el empate entre ambos equipos (3-3) como "un jugador listo al que le gusta conseguir tiros libres, rodar por el suelo y perder tiempo".

Tripic provocó la expulsión de Olise durante la segunda parte, admitiendo que buscó de forma intencionada provocar al francés, quien lanzó el balón a la cara del jugador del Viking y recibió así la segunda amarilla y la tarjeta roja.



