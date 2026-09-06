El defensor Dean Huijsen logró ofrecer una actuación destacada y superar la prueba con éxito durante una noche complicada en la que el Real Madrid tropezó, siendo el único jugador que llamó la atención por su solidez defensiva.

Mientras el conjunto blanco se estrellaba una y otra vez contra el muro defensivo y el portero Vieites, con la ausencia de eficacia ofensiva, el central procedente del Málaga asumió la protección de la zaga con gran destreza, convirtiéndose su rendimiento con el dorsal 4 en uno de los pocos motivos para el optimismo tras encajar la primera derrota de la temporada.

El diario español "Marca" confirmó que la mentalidad de Huijsen ha experimentado un cambio notable con el inicio de la presente temporada, ya que ha mostrado una mayor solidez competitiva y una fiereza evidente pese a su corta edad, un comportamiento que podría estar ligado a la promesa que se hizo a sí mismo cuando heredó el dorsal 4 de David Alaba, un número que representa para él el de sus ídolos Sergio Ramos y Fernando Hierro.

El jugador había declarado anteriormente: "Lo que sé con certeza es que voy a dar todo lo que tengo cada día, ya sea en los entrenamientos o en los partidos", cumpliendo su promesa al pie de la letra en el estadio de La Cartuja pese al resultado negativo y decepcionante.

La principal misión del joven defensor se centró en encargarse del marcaje del delantero Juan "Cucho" Hernández, tarea que desempeñó con un éxito brillante después de imponer una vigilancia férrea sobre el ariete colombiano y privarle de recibir balones dentro del área.

El Betis buscó a su delantero goleador entre líneas, pero el central del Real Madrid le cortó los pases con un timing perfecto en las intervenciones y le superó en los espacios; además, protagonizó un fuerte enfrentamiento y un rifirrafe cargado de tensión con el jugador Antony, sin retroceder ni verse afectado ante uno de los futbolistas más brillantes del conjunto andaluz.

La contribución de Huijsen fue más allá de los cometidos defensivos y de frenar a los rivales, pues una de las cualidades más destacadas que le convirtieron, junto a Arda Güler, en el mejor de las filas del Real Madrid fue su atrevimiento y valentía en la posesión del balón, y su total serenidad al recibir y al manejarlo con acierto.

El defensor avanzó hasta el área rival y estuvo cerca de asumir el papel de héroe inesperado, ya que en el minuto 11 obligó al portero Vieites a rechazar su peligroso remate desde corta distancia tras acudir a un córner, antes de enviar un cabezazo que se estrelló en el larguero; y en la segunda mitad logró recuperar el balón en zonas adelantadas para generar una ocasión que estuvo a punto de convertirse en un pase decisivo para el delantero Kylian Mbappé, intentos que habrían bastado para cambiar el guion del partido de haberse traducido en goles.

La evolución de la sociedad con Konaté

El partido presenció una actuación convincente del defensor Ibrahima Konaté junto a Huijsen, sin alcanzar el nivel de brillantez de su compañero, ya que el jugador francés cumplió con sus tareas defensivas pese a mostrarse en su nivel menos preciso, tanto con el balón como sin él.

La pareja de la línea defensiva, que avanza por el camino de la evolución, mostró una disparidad en la puesta a punto y el ritmo, entre la consolidación y la clara evolución del joven defensor español, y la necesidad del defensor francés de más partidos para alcanzar su mejor nivel con la camiseta blanca.

El nombre de Dean Huijsen destacó como el mayor activo defensivo del Real en las noches complicadas, devolviendo la confianza a la zaga que el equipo padeció como su talón de Aquiles durante las últimas temporadas.

El defensor continúa ofreciendo niveles sólidos dignos del dorsal de sus leyendas y que lo consagran como líder defensivo, ya que a través de este brillo busca lograr un objetivo personal consistente en recuperar su lugar dentro del once del entrenador Luis de la Fuente, quien lo había descartado de la lista de la Copa del Mundo con la que se coronó la selección española, convirtiéndose cada partido en un mensaje de autoafirmación.

Y pese a la amargura del tropiezo en el estadio de La Cartuja, el central demostró que es capaz de resistir y mantenerse firme sean cuales sean las circunstancias a su alrededor.



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