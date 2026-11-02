No fue la derrota por tres goles a cero ante el Real Madrid lo que encendió la ira del Racing de Santander, sino la decisión arbitral que alteró el equilibrio del partido cuando todavía estaba empatado sin goles, lo que hizo estallar de rabia a una de las estrellas del equipo contra el cuerpo arbitral de una manera que captaron las cámaras.

Reina un profundo malestar en los pasillos del club cántabro por la actuación arbitral en el duelo ante el conjunto merengue, que terminó con un resultado de 3-0 a favor de los visitantes, pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando el marcador estaba 0-0.

El árbitro José Luis Munuera Montero señaló un polémico penalti por una supuesta falta de Prati sobre Kylian Mbappé, una decisión que ni siquiera fue revisada por el videoarbitraje (VAR), pese a las grandes dudas sobre su validez, hasta el punto de que el propio José Mourinho, entrenador del Real Madrid, reconoció tras el partido que no había sido penalti.

El momento del estallido

Las cámaras de la plataforma DAZN captaron un momento de enorme tensión cuando el partido se acercaba a su final, que reveló el nivel de crispación al que habían llegado los jugadores del Racing.

En el minuto 82, cuando el entrenador decidió sustituir a la estrella Íñigo Vicente para dar entrada a Juliashvili en su lugar, Vicente no pudo contenerse mientras abandonaba el terreno de juego y, mientras caminaba hacia el banquillo, se giró de repente hacia el cuarto árbitro y le gritó una frase rotunda que las cámaras recogieron con claridad: «¡Dios mío, sois unos cobardes!».

El grito de Vicente resumió el estado de rabia y el sentimiento de injusticia que se apoderó de los jugadores y de la afición del Racing, quienes consideraron que su equipo fue víctima de una cobarde decisión arbitral que los privó de la oportunidad de sacar un resultado positivo ante el gigante madrileño.