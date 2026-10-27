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El seleccionador de Bosnia y Herzegovina, Sergej Barbarez, ha anunciado oficialmente su convocatoria de 26 jugadores para los dos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA contra Suecia y Rumanía de este noviembre. Destaca el regreso del defensa del Newcastle United Amar Dedic, que apunta a desempeñar un papel fundamental en la defensa de los Dragones.

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El regreso de Dedic refuerza notablemente la defensa

La inclusión de Dedic es especialmente importante tras un periodo de incertidumbre sobre su estado físico. El lateral se había perdido las concentraciones internacionales de septiembre y octubre por un problema recurrente en los isquiotibiales, lo que posteriormente provocó tensiones entre el club y la selección. La preocupación llegó a su punto álgido cuando agravó la dolencia durante un partido de la Premier League contra el Leeds United y tuvo que pasar un largo periodo de baja al principio de la temporada.

Su regreso, junto al de Sead Kolasinac, del Atalanta, ofrece a Barbarez opciones experimentadas en defensa. La zaga también cuenta con el joven Tarik Muharemovic, del Leeds United, y Nikola Katic, del Schalke, mientras el cuerpo técnico busca formar un bloque sólido capaz de frenar las amenazas ofensivas de Suecia. La competencia por un puesto en el once inicial sigue siendo intensa, con diez defensas en la convocatoria de 26 jugadores.

Barbarez prioriza la continuidad para los partidos de noviembre

Barbarez ha optado por combinar figuras consolidadas y talentos emergentes. Bosnia y Herzegovina viajará a Solna para enfrentarse a Suecia el 14 de noviembre y, solo tres días después, recibirá a Rumanía en Zenica. De cara a ambos encuentros, el seleccionador quiere mantener la dinámica construida durante las últimas concentraciones internacionales. Barbarez expresó una gran confianza en la evolución de su plantilla y señaló que los cuatro partidos anteriores habían ofrecido pruebas suficientes de su crecimiento táctico y fortaleza mental.

«Los cuatro partidos anteriores nos dieron muchos motivos para estar satisfechos. Vimos a un equipo que cree en sí mismo, lucha y sabe lo que quiere sobre el terreno de juego», declaró Barbarez a NFSBiH. «Nuestro camino continúa, pero no olvidamos cuál es nuestro objetivo, que mantenemos muy presente: lograr la mejor posición posible en el sorteo de la fase de clasificación para la Eurocopa. Nuestro objetivo final también es clasificarnos para el próximo gran torneo».

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«Nuestra energía y nuestra actitud nunca han estado en duda; han sido dos de nuestros mayores puntos fuertes desde que estamos juntos. Si se mantienen al nivel mostrado hasta ahora, tendremos muchas posibilidades de decantar a nuestro favor los próximos partidos, es decir, de intentar ganarlos».

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Estabilidad en el centro del campo y presencia de un talento de la Juventus

En el centro del campo, Barbarez ha apostado por la fiabilidad de Benjamin Tahirovic, del Genk, y Armin Gigovic, del BSC Young Boys. La convocatoria también se ve reforzada por Kerim Alajbegovic, promesa de la Juventus, después de que el reciente susto por un problema de cadera en Turín resultara ser leve. La inclusión de estos jugadores de buen pie apunta a la intención de controlar la posesión en Zenica, donde Bosnia y Herzegovina ha rendido históricamente bien bajo presión.

Ivan Sunjic y Esmir Bajraktarevic, del PSV Eindhoven, completan el grupo de centrocampistas y aportan una combinación de solidez defensiva y creatividad. Barbarez ha dejado claro que el objetivo final sigue siendo clasificarse para un gran torneo y considera que este grupo concreto de centrocampistas es fundamental para plasmar su idea táctica sobre el terreno de juego durante toda la campaña de la Liga de Naciones.

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Demirovic, del Stuttgart, lidera el ataque

En punta, el delantero del VfB Stuttgart Ermedin Demirovic encabezará el ataque como principal amenaza goleadora. Le acompañan Haris Tabakovic, del RB Salzburg, y el delantero del Sint-Truiden Samed Bazdar, lo que ofrece a Bosnia diferentes perfiles para enfrentarse a distintos planteamientos defensivos. Jovo Lukic y Matej Deket aportan más alternativas y garantizan a Barbarez flexibilidad táctica si los partidos exigen un planteamiento más directo en los minutos finales.

Con la convocatoria ya cerrada, la atención se centra en la concentración en Sarajevo antes de que el equipo viaje a Suecia. Bosnia y Herzegovina busca ahora la eficacia que le permita convertir sus buenas actuaciones en victorias.