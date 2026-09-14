La estrella del Manchester City revela lo que hizo Foden en el vestuario tras su expulsión

Un informe periodístico reveló, este lunes, la reacción de Phil Foden, estrella del Manchester City, en el vestuario, tras su expulsión ayer ante el Manchester United.

Foden vio la tarjeta roja directa en el minuto 23 por una patada a Bruno Fernandes.

A pesar de haber jugado más de 70 minutos con diez futbolistas, el City logró su primera victoria en el estadio de Old Trafford en casi tres años gracias a un polémico gol de Erling Haaland.

Elliot Anderson, el jugador del partido, reveló, según el diario "The Sun", que Foden estaba "saltando de alegría" cuando se encontró con sus compañeros de equipo.

Anderson declaró: "Está claro que se sintió muy decepcionado por no haber disputado el partido completo, pero estaba saltando de alegría en el vestuario. Como todos nosotros".

Y continuó: "Está claro que la tarjeta roja hizo el partido mucho más difícil, y todos nos unimos, y eso demuestra un verdadero liderazgo combativo por parte de los jugadores".

Y añadió: "No fue perfecto, por supuesto, Phil, tu salida del campo, pero todos luchamos por ello. Eso cambió la forma de jugar, pero rendimos muy bien en esa situación".

Prosiguió: "Di todo lo que estaba en mi mano por el equipo: los duelos individuales y el juego entre líneas. Creo que rendí bien, mantuve la calma durante la posesión del balón con el equipo y ayudé a todos".

Anderson estuvo excelente en los partidos de ida y vuelta contra el United la temporada pasada con el Nottingham Forest, y fue su objetivo ideal en el centro del campo.

El jugador de 23 años prefirió incorporarse al Manchester City en un fichaje valorado en 116 millones de libras esterlinas, y calificó a su nuevo club como los "reyes de Mánchester" durante su presentación en julio.

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