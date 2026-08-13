La estrella del City se ausenta de los entrenamientos en medio de su vinculación con el Tottenham

El jugador brasileño Savinho se ausentó de los entrenamientos del Manchester City ayer jueves, en medio de rumores que vinculan su nombre con un traspaso al Tottenham Hotspur.

El diario "The Sun" señaló que el Tottenham espera fichar a Savinho, después de que fuentes del Manchester City confirmaran que el jugador quiere marcharse y unirse a los Spurs.

Fuentes del interior del Manchester City precisaron que el extremo brasileño se ausentó de los entrenamientos por enfermedad.

Según los informes, Savinho, de 22 años, dejó clara de nuevo esta semana su voluntad de fichar por el Tottenham.

Esto podría colocar al Manchester City ante una decisión difícil respecto a una de sus opciones ofensivas, en un momento en el que el Tottenham sigue presionando para cerrar el traspaso.

Savinho se incorporó a las filas del Manchester City en el verano de 2024 y su contrato se extiende hasta 2031.