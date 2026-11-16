La estrella del Bayern que perdió los nervios en el vestuario tras su lesión: "Esto es lo que me da miedo"

Compartir Sigue a GOAL en Google

Una de las grandes estrellas del Bayern de Múnich ha sufrido un nuevo contratiempo durante su participación con su selección, lo que reaviva las dudas sobre su capacidad para recuperar la estabilidad física, tras una serie de problemas que lo han mantenido alejado de los terrenos de juego durante largos periodos en los últimos tiempos.

Anuncios

El Bayern de Múnich anunció que su lateral izquierdo sufre una rotura muscular en la parte posterior del muslo izquierdo, según las pruebas realizadas por los servicios médicos del club, por lo que el jugador estará de baja en el conjunto bávaro durante el próximo periodo, sin que el club haya precisado cuánto tiempo estará alejado de los terrenos de juego, según publicó la revista Der Spiegel el lunes.

Davies se lesionó en su último partido con Canadá, el pasado sábado, en un encuentro que terminó pronto para él, ya que tuvo que abandonar el campo a los seis minutos del inicio del duelo ante Guatemala, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, que la selección canadiense ganó por 3-2.

El partido supuso la primera titularidad de Davies con su selección en más de 600 días, pero no pudo completarlo, después de sentir dolores entre el muslo y la rodilla, antes de lesionarse sin contacto con ningún jugador rival. Explicó que también notó una torcedura en la espalda durante el encuentro y afirmó: "Sentía que no podía correr".

Davies, de 26 años, habló con el canal canadiense "OneSoccer" sobre su frustración por las reiteradas lesiones en el muslo: "No es divertido lesionarse el muslo una y otra vez". Después reveló su temor a tener que pasar por el quirófano: "Ahora estamos hablando de una operación, y eso es lo que me da miedo".

Anuncios Anuncios

Lee también: doble alivio en el Barcelona, Flick aguarda una sorpresa inesperada

Related Topics

Próximos partidos FCB Bundesliga 14:30 KOE Ver

El enfado del jugador no terminó al abandonar el terreno de juego, ya que admitió que perdió los nervios en el vestuario: "Estaba muy enfadado en el vestuario y no sabía lo que estaba pasando". También reveló que rompió algunas papeleras, reflejo de la enorme frustración que se apoderó de él tras la nueva lesión.

Davies arrastra un largo historial de lesiones, después de sufrir una rotura del ligamento cruzado en 2025 que lo mantuvo varios meses de baja, antes de que otros problemas físicos lo persiguieran en la primavera de este año. Ya había hablado anteriormente del impacto psicológico que sufrió al no saber cuándo volvería ni en qué estado se encontraría al retomar la competición.

Anuncios

Lee también: ¿La solución esperada a la crisis de Flick? Una estrella de España solo quiere al Barcelona

El jugador había vuelto a participar con regularidad en el Bayern esta temporada, actuando también como extremo izquierdo, pero la nueva lesión le obliga a parar de nuevo, en un momento en el que el club, que se enfrentará al Colonia en la décima jornada el próximo viernes, no ha revelado una fecha prevista para su regreso a los entrenamientos y a los partidos.

Anuncios

Por otro lado, Serge Gnabry está cerca de volver, después de completar el lunes por la mañana su primera sesión de entrenamiento individual sobre el césped en las instalaciones del club, tras la lesión muscular que sufrió en el duelo del Bayern ante el Borussia Dortmund, que terminó con empate 2-2 a finales de octubre. Jamal Musiala también podría regresar a la convocatoria, mientras que el técnico Vincent Kompany no podrá contar con Luis Díaz, Ismael Saibari ni Manuel Neuer.

Lee también: un regreso con las secuelas de la caída, Kompany retoma sus funciones en el Bayern