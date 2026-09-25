La estrella del Barcelona se niega a subestimar al Real Madrid: no se les puede dar por "muertos"

Pau Cubarsí, defensa del Barcelona, habló sobre el premio del Balón de Oro, que es uno de los debates futbolísticos más destacados en estos días.

El diario Mundo Deportivo publicó las declaraciones de Cubarsí, que realizó en el programa Tu Diràs, a través de la emisora RAC 1.

Cubarsí, que figura entre la lista de los treinta candidatos al prestigioso premio, dijo: «No suelo prestar atención a estas cosas, prefiero los títulos colectivos. Me centro en dar lo máximo de mí, y lo demás vendrá después».

Y cuando se le preguntó por Lamine Yamal, Cubarsí fue tajante en su postura, al decir: «Entiendo que haga campaña a su favor, él es el más merecedor del Balón de Oro, y esperamos que lo gane».

También llamó la atención de Cubarsí la ausencia de Pedri y Raphinha de la lista de candidatos, y en especial la del jugador brasileño.

El conjunto catalán entra en el periodo del parón internacional siendo líder de la clasificación de LaLiga, con una ventaja de 6 puntos sobre el Real Madrid.

El central reconoció que no esperaba esta gran diferencia en esta fase de la temporada, pero pidió mostrarse cauteloso y rechazó considerar al Madrid fuera de la competición, al decir: «La liga es muy larga. No podemos darlos por muertos».

La lesión de Andreas Christensen también estuvo presente en la conversación, donde Cubarsí lamentó especialmente la ausencia del defensa danés, que había logrado recuperar el ritmo de los partidos y su papel destacado dentro del equipo.

Y cuando se le preguntó por la posibilidad de que el Barcelona necesite fichar a otro central, el internacional español admitió que ello podría ser una opción.

Dijo: «Quizás realmente echemos en falta a otro central», pero se apresuró a elogiar los recursos disponibles en la plantilla del equipo, y añadió: «La plantilla está completa y tenemos a muchos jugadores que pueden suplir esta ausencia».

Y concluyó: «Ganar el título de la Liga de Campeones de Europa sería un sueño».