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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

La estrella del Barcelona revela el mensaje de Flick antes de sustituir a De Jong

Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
H. Flick
F. Lopez
F. de Jong
España
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Fermín López fue elegido como el mejor jugador del partido entre el Barcelona y el Alavés, tras marcar un gol y repartir dos asistencias, en la victoria del conjunto catalán por 6-1 en la jornada 11 de LaLiga.

El diario Mundo Deportivo publicó las declaraciones de Fermín López, que ofreció a la cadena Movistar LaLiga.

Fermín dijo: "Ha sido una semana difícil para nosotros, no pudimos ganar en dos partidos de mucho calibre, que fueron dos enfrentamientos muy duros, y que muchos consideraron como una verdadera prueba para nosotros, pese a que todavía estamos en el mes de octubre".

Y continuó: "Creo que no había mejor manera ni mejor ocasión para corregir el rumbo que jugar en el Camp Nou y ante nuestra afición".

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Y añadió: "Hicimos un buen partido, recuperamos de nuevo nuestro nivel, y logramos recobrar nuestra identidad y nuestro verdadero nivel, y ahora tenemos que seguir jugando de esta manera".

Fermín López habló sobre la importancia de marcar pronto, diciendo: "Sabíamos que iban a optar por replegarse atrás y formar un bloque defensivo bajo, y cerrar muchas líneas de pase en profundidad, pero marcamos pronto, y creo que eso ayudó a abrir más los espacios de juego".

Y explicó: "Debemos seguir sintiéndonos felices de ayudar al equipo mediante las asistencias".

Fermín reveló que terminó el partido completamente agotado, diciendo: "El entrenador Hansi Flick me dijo, pese a que sabía que había agotado toda mi energía, que iba a sustituir a De Jong, y me pidió que aguantara un poco y tuviera más calma".

Al cierre de sus declaraciones, Fermín López elogió las cualidades de Raphinha y Lamine Yamal, que marcaron cada uno dos goles en el partido, diciendo: "Es algo magnífico para nosotros, nos ayudan mucho. Lamine y Raphinha marcan la diferencia, y son dos jugadores muy importantes para nosotros, y con su presencia seguro que lograremos grandes cosas".

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