Fermín López, estrella del Barcelona, aseguró que su compañero Lamine Yamal merece coronarse con el Balón de Oro al mejor jugador del mundo.

López dijo durante su entrevista con el diario Mundo Deportivo: "Hay muchos españoles que lo merecen, pero si tuviera que elegir a un solo jugador, elegiría a Yamal".

Y añadió: "Yamal es un jugador excepcional, y ha hecho un año espectacular con el Barcelona. Quizás en el Mundial no pudo mostrar su mejor versión porque venía de una lesión, pero al final se coronó con el título, y creo que merece el premio".

Subrayó: "También hay muchos jugadores españoles que lo merecen. Pedri, por ejemplo, no está en la lista de candidatos, y tampoco Raphinha. Y Pau Cubarsí también ha hecho un año espectacular, pero si tuviera que elegir a un solo jugador, elegiría a Lamine".

Señaló: "El parón internacional afectará un poco al ritmo del Barcelona, pues hay muchos jugadores que realizan viajes largos como Raphinha, que vive una etapa espectacular a nivel físico y técnico. Quizás eso nos afecte un poco, pero siempre queremos disputar el mayor número posible de partidos. La cuestión del calendario de partidos merece una revisión, porque al final son los jugadores quienes pagan el precio".

López apuntó: "El Barcelona ha dado un gran salto gracias a los nuevos fichajes, y hay una fuerte competencia por los puestos. Creo que Deco ha hecho un gran trabajo, y las nuevas incorporaciones nos ayudan mucho".

Aclaró: "Podemos hablar de la Champions League, pero como dijo Rodri, no podemos adelantarnos a los acontecimientos, porque ahora vivimos una buena etapa. También llegarán etapas malas. Debemos ir paso a paso, y creo que evolucionamos cada vez más como equipo, y espero que lleguemos a la Champions League y ofrezcamos un buen rendimiento, y espero que podamos ganarla".

Dijo: "¿Qué jugador de las nuevas caras te sorprendió más en la selección española? Ya conocía a Rodri, así que no me sorprendió mucho, pero diría que Anthony Gordon. Nos enfrentamos al Newcastle en la Champions League dos veces, creo, pero no lo seguía mucho. No vi muchos partidos suyos, y sinceramente me sorprendió mucho, y creo que es un jugador que nos va a ayudar mucho".

Subrayó: "Creo que la adaptación de Raphinha a la posición de delantero puro fue impresionante. Nadie lo esperaba, porque no había jugado en esa posición antes".

Aseguró: "¿Te has marcado un número determinado de goles para esta temporada? No. Hay personas a mi alrededor que me fijan algunas cifras, pero intento no pensar en ellas y no ponerme presión. Cuanta menos presión te pones a ti mismo, más goles llegan".