Alejandro Baldé vive un inicio de temporada complicado con el Barcelona, después de que el lateral izquierdo se limitara a disputar apenas 12 minutos, mientras quedaba claramente fuera de los planes de Hansi Flick, pese al empeño del jugador en permanecer en el club catalán y a su negativa a pensar en marcharse durante el próximo periodo de fichajes.

Según el diario "Marca", el Barcelona y Flick permitieron a Baldé marcharse durante el verano, tras concluir que no sería la opción principal en el puesto de lateral izquierdo, pero el futbolista de 22 años decidió continuar en el equipo, ligado a un contrato que se extiende hasta junio de 2028.

Baldé solo ha participado en un partido de LaLiga, ante el Racing en el Camp Nou, en el que entró como suplente durante 12 minutos, mientras que se ausentó de los otros seis encuentros de la competición, así como del duelo ante el Feyenoord en la Liga de Campeones, y tampoco figuró en la convocatoria del equipo en el partido inaugural ante el Elche.

Flick considera que Baldé es capaz de ofrecer un mejor nivel y de contribuir en mayor medida, pero actualmente prefiere apostar por Xavi Espart y Joao Cancelo, de quienes cree que se encuentran en mejor estado físico, en el marco de la competencia por el puesto de lateral izquierdo.

Pese a su situación actual, Baldé no piensa en marcharse del Barcelona, pues considera que la temporada aún es larga y que la gran cantidad de partidos le dará oportunidades para demostrar sus cualidades y conseguir más minutos de juego, lo que le lleva a mantener la decisión de completar la temporada con el equipo.

Por su parte, el Barcelona no se opone a la salida del jugador si cambia de postura, sobre todo porque el puesto de lateral izquierdo cuenta con múltiples alternativas, además de que el club valora a Baldé en unos 60 millones de euros, una cifra que podría ayudarle a mejorar su situación financiera y a reforzar su plantilla en enero.

El Barcelona había considerado la salida de Baldé como una operación conveniente durante el verano, pero las negociaciones no se completaron debido a que el jugador rechazó las ofertas que recibió, en medio del interés del Manchester United, el Manchester City, el Benfica y el Aston Villa.

El Barcelona necesita vender a algunos de sus jugadores antes de moverse con fuerza en el mercado de fichajes invernal, y la salida de Baldé podría ser una de las opciones planteadas, ya que daría al club un retorno económico y reduciría la factura salarial, sin que los responsables de la dirección consideren que su marcha dejaría un gran vacío en el equipo.