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Fermin Lopez ha calentado el Clásico del domingo con sus críticas al Real Madrid y a su entrenador, Jose Mourinho, por su constante insistencia en el arbitraje. El centrocampista del Barcelona cree que el conjunto catalán debe ignorar el ruido procedente de la capital y centrarse en su mejor estado de forma para ampliar su ventaja al frente de LaLiga.

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Lopez rechaza el discurso del Real Madrid sobre los árbitros

Lopez no se ha mordido la lengua al valorar el ambiente que rodea al próximo Clásico. La joven estrella está cansada de que desde la capital se hable constantemente del arbitraje. La previa del partido más importante del fútbol mundial ha estado dominada por las quejas del entorno del Madrid, una táctica que suele asociarse con su entrenador.

Durante el día de atención a los medios del Barcelona, el mediapunta andaluz se mostró firme ante los juegos psicológicos del rival. «Nosotros no entramos en la polémica arbitral. A ellos les gusta alimentarla. Estamos cansados», dijo Lopez, según recoge Sport.

El jugador de 23 años sugirió que centrar la atención en los árbitros desvía el foco de lo que ocurre sobre el terreno de juego. «Su discurso sobre los árbitros y la polémica empieza a cansar. Estamos haciendo las cosas bien, ganando y transmitiendo valores que representan al Barça. Tenemos que seguir en esta dirección», añadió.

Un paso al frente en ausencia de Dani Olmo

Con Dani Olmo de baja durante un mes por una lesión sufrida en París, se espera que Lopez tenga un papel importante en el once inicial de Hansi Flick este domingo. El centrocampista ya conoce la presión de este partido: anteriormente marcó un gol espectacular contra el Real Madrid. También agradeció al técnico alemán el apoyo recibido desde que superó sus propios problemas físicos a principios de esta temporada.

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Su recuperación llega en un momento crucial para el Barcelona, que busca ampliar a nueve puntos su ventaja sobre su rival en la lucha por el título. «La lesión ya ha quedado atrás y estoy muy agradecido a Hansi Flick por darme tanta confianza», explicó Lopez.

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Respeto por el talento del Bernabéu

Aunque Lopez criticó el discurso del entorno del Madrid, se mostró realista ante el desafío que plantea su plantilla. Señaló a dos jugadores que considera las principales amenazas para el Barcelona este fin de semana. El centrocampista admitió que, si pudiera elegir, preferiría no enfrentarse al portero belga Thibaut Courtois ni a la estrella francesa Kylian Mbappe.

«Courtois te da muchos puntos y Mbappe marca una gran diferencia arriba, así que, si tuviera que elegir, quitaría a los dos», señaló al hablar de los jugadores que marcan diferencias en la plantilla del Madrid.

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El factor Lamine Yamal y la lucha por el título

Más allá del Clásico, a Lopez también le preguntaron por la próxima ceremonia del Balón de Oro. Para el centrocampista, solo hay un ganador lógico: su compañero en el Barcelona. Pese a las expectativas que rodean a otras estrellas mundiales, Lopez está convencido de que el adolescente Lamine Yamal ha hecho méritos suficientes para ser reconocido como el mejor futbolista del mundo en la actualidad. Cuando le pidieron que eligiera a un candidato para el prestigioso premio individual, Lopez no dudó: «Lamine Yamal, porque es el mejor».