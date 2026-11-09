¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1085752584.jpgZUMA Press Wire
Traducido por

La estrella del Barcelona esquiva el tema de los 3 puntos de diferencia con el Real Madrid

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
Pau Cubarsí
Real Madrid
España

Teníamos que haber ejercido una presión alta de mejor manera

La difícil victoria que logró el Barcelona ante el Atlético de Madrid por 2-1 supuso un gran impulso anímico para el vestuario del conjunto catalán, algo que expresó el jugador Pau Cubarsí.

El diario Mundo Deportivo publicó las declaraciones de Cubarsí, que realizó a Movistar, donde destacó la reacción del Barça en la segunda parte.

Cubarsí dijo: "Entramos en la primera parte con algo de falta de concentración. Ellos hicieron una gran primera parte".

Y continuó: "Pero durante el descanso logramos corregir las cosas que no estábamos haciendo de la forma correcta, y conseguimos la victoria".

El joven defensa explicó los factores que ayudaron al Barça a ofrecer ese buen nivel en la segunda parte, diciendo: "Teníamos que presionar arriba de una mejor manera".

Y señaló: "En la segunda parte nos colocamos un poco mejor. Ellos no se sintieron tan cómodos, mientras que nosotros tuvimos una mayor presencia en las zonas ofensivas".

Cubarsí cerró sus palabras elogiando a Frenkie de Jong por su papel en la posición de lateral derecho, y además evitó pensar en la diferencia de puntos con el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la tabla de clasificación, diciendo: "Si ofrecemos buenos niveles y damos lo máximo en cada partido, tendremos una gran temporada en la Liga española".

El Barcelona lidera la clasificación de LaLiga con 33 puntos, con una ventaja de 3 puntos sobre el Real Madrid, segundo clasificado, y de 5 puntos sobre el Atlético de Madrid, tercero en la tabla.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google