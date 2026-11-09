La difícil victoria que logró el Barcelona ante el Atlético de Madrid por 2-1 supuso un gran impulso anímico para el vestuario del conjunto catalán, algo que expresó el jugador Pau Cubarsí.

El diario Mundo Deportivo publicó las declaraciones de Cubarsí, que realizó a Movistar, donde destacó la reacción del Barça en la segunda parte.

Cubarsí dijo: "Entramos en la primera parte con algo de falta de concentración. Ellos hicieron una gran primera parte".

Y continuó: "Pero durante el descanso logramos corregir las cosas que no estábamos haciendo de la forma correcta, y conseguimos la victoria".

El joven defensa explicó los factores que ayudaron al Barça a ofrecer ese buen nivel en la segunda parte, diciendo: "Teníamos que presionar arriba de una mejor manera".

Y señaló: "En la segunda parte nos colocamos un poco mejor. Ellos no se sintieron tan cómodos, mientras que nosotros tuvimos una mayor presencia en las zonas ofensivas".

Cubarsí cerró sus palabras elogiando a Frenkie de Jong por su papel en la posición de lateral derecho, y además evitó pensar en la diferencia de puntos con el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la tabla de clasificación, diciendo: "Si ofrecemos buenos niveles y damos lo máximo en cada partido, tendremos una gran temporada en la Liga española".

El Barcelona lidera la clasificación de LaLiga con 33 puntos, con una ventaja de 3 puntos sobre el Real Madrid, segundo clasificado, y de 5 puntos sobre el Atlético de Madrid, tercero en la tabla.