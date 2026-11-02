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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Traducido por

La estrella del Barcelona: el Real Madrid no es mejor que nosotros y seré más egoísta

Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
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Real Madrid
A. Gordon
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El jugador inglés Anthony Gordon mostró una personalidad fuerte durante su primera comparecencia ante los medios para hablar de su experiencia de adaptación al Barcelona.

El extremo inglés habló con los medios de comunicación en la víspera del duelo ante el Aston Villa en la Liga de Campeones de Europa, y no tuvo ningún problema en reconocer que todavía no ha mostrado su mejor versión.

El diario Sport publicó las declaraciones de Gordon durante la rueda de prensa de presentación, en la que mostró su enorme agradecimiento por el recibimiento que tuvo de parte de la afición, prometiendo trabajar para devolver su cariño con goles y títulos.

Gordon dijo: «He empezado bastante bien, pero sé que puedo dar más. Todavía no ha salido mi mejor versión».

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Y añadió: «Me exijo marcar goles y asistir, asumir responsabilidades o cambiar el rumbo de los partidos. Estas son las cosas que hacen los mejores jugadores del mundo».

Recalcó: «Quizás a veces tenga que ser más egoísta, no pasar tanto el balón, regatear más e intentar marcar más goles, porque eso es lo que ayuda al equipo a ganar los partidos».

Gordon no considera que compita con Karim Adeyemi por un puesto en el once titular, afirmando: «Sinceramente, yo solo compito conmigo mismo. El éxito o el fracaso de los demás no me afecta. Me centro en intentar dar mi mejor nivel, ya juegue 5 minutos o 90 minutos».

Prosiguió: «Todos los jugadores que están en el vestuario, y también el entrenador Flick, me ayudan mucho. Sobre todo los jugadores que hablan inglés, como Eric García, por ejemplo. Entiendo casi todo, pero si hay algo que no entiendo, todos me ayudan».

Sobre la derrota ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, el jugador inglés opina que «el Paris Saint-Germain y el Real Madrid no son mejores que nosotros, aunque lograran ganarnos».

Explicó: «El equipo francés tuvo un periodo de descanso más largo que nosotros y llegó al partido en mejor estado físico. Ante el Real Madrid, podríamos haber ganado, y creo que fuimos la mejor parte, generamos muchas ocasiones, aunque no ofrecimos nuestro nivel habitual. Pero nosotros podemos ganar a cualquier equipo».

Hablando del Aston Villa, Gordon elogió al equipo inglés, afirmando que cuenta con uno de los mejores entrenadores del mundo, que es Unai Emery.

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