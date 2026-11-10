La estrella del Barcelona deja a su selección entre lágrimas: no estoy preparado

Andreas Christensen volvió a disputar minutos el pasado domingo, durante el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, tras jugar 30 minutos en el partido de LaLiga que se disputó en el estadio Metropolitano, después de recuperarse de una lesión muscular en el recto femoral del muslo izquierdo, que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante más de un mes y medio.

El defensa danés, de 30 años, se negó a arriesgarse en su regreso a la competición, dada su recurrente problemática con las lesiones a lo largo de las últimas temporadas, que ha afectado de manera constante a su participación. Por ello, decidió retirarse de la lista de la selección de su país durante el actual parón internacional, pese a que no deseaba tomar esta decisión, según reveló el seleccionador danés.

Brian Riemer, seleccionador de Dinamarca, declaró en unas declaraciones recogidas por el diario «Tipsbladet» en las últimas horas: «Ha visto que no está preparado, y por eso se vio obligado a declinar la convocatoria. Con el estado físico que atraviesa actualmente, no se siente listo para disputar partidos internacionales».

El seleccionador insistió en que la decisión partió únicamente de Christensen, y que la tomó a regañadientes, explicando: «Adora a la selección de Dinamarca. Era la voz de un hombre a punto de llorar cuando hablé con él por teléfono ayer por la noche, porque se siente muy frustrado y disgustado por esta situación».

Y pese a que la decisión provino del defensa del Barcelona, el seleccionador danés entiende su postura y considera que su regreso a la competición debe producirse de forma gradual, para preservar su integridad, señalando: «Incluso si pudiera sentarse en el banquillo y jugar cinco minutos, todavía le queda un largo camino antes de ser capaz de disputar 90 minutos y competir al máximo nivel».

En cualquier caso, Riemer espera poder contar con Andreas Christensen durante el próximo parón internacional, y aseguró que su abultado historial de lesiones no implica descartarlo de sus planes, al afirmar: «Nos interesa de igual manera que esté listo durante el mes de marzo».

Frustración por las lesiones

Durante la presente temporada, el veterano defensa del Barcelona, que renovó su contrato hace unos meses por dos temporadas adicionales, se ha perdido siete partidos hasta el momento por lesión.

En cuanto a la temporada pasada, se perdió 36 partidos con la selección de Dinamarca y el Barcelona, a consecuencia de lesiones y diversos problemas físicos, entre ellos una rotura del ligamento cruzado.

Y en la temporada 2024-2025, Christensen no estuvo disponible para disputar 50 partidos por problemas en el tendón de Aquiles y una lesión muscular de origen patológico.