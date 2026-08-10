La estrella del Barcelona completa su fichaje por la Premier League

Uno de los jugadores destacados en las filas del Barcelona completó los trámites de su traspaso a la Premier League de cara a la nueva temporada.

Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta en la red "X": "Ronald Araújo firmó los contratos de su traspaso a las filas del Liverpool. El acuerdo está cerrado".

Araújo viajó a Liverpool y se sometió al reconocimiento médico ayer, domingo, de manera que todo quedó listo para el anuncio oficial de su fichaje por el club inglés.

El Barcelona y el Liverpool alcanzaron un acuerdo definitivo por la cesión de Araújo el pasado viernes, después de que el técnico alemán Hansi Flick comunicara al jugador el pasado martes que no contaría con él como titular en sus planes para la nueva temporada, y que, si quería participar con regularidad, lo mejor para él sería buscar otro equipo que le garantizara los minutos de juego deseados.

Araújo no dudó en tomar su decisión y se unió rápidamente al proyecto de Iraola en el Liverpool, que atraviesa una crisis defensiva.