Las dudas rodean la disponibilidad del francés Jules Koundé, defensa del Barcelona, para el duelo ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, después de que regresara a Barcelona cojeando tras la victoria sobre el Real Betis por (5-2) el sábado, antes de dirigirse directamente al centro médico del club para someterse a pruebas que determinen la naturaleza de sus molestias y su gravedad.

El diario español "Sport" señaló que Koundé se dirigió al centro médico sin pasar por el vestuario, en un paso destinado a evaluar su estado físico y descubrir la posibilidad de que haya sufrido una lesión, en medio de la expectación dentro del club catalán sobre su capacidad para participar en el esperado compromiso europeo.

Las pruebas llegan en un momento delicado para el Barcelona, que se prepara para enfrentarse al Paris Saint-Germain el martes, antes del Clásico frente al Real Madrid el próximo domingo.

Está previsto que la expedición del equipo viaje a París el lunes, lo que convierte los resultados de las pruebas en determinantes para definir la situación del defensa francés respecto al partido.

El regreso de la expedición del Barcelona desde Sevilla a Cataluña se vio afectado por la tormenta que golpeó la zona, después de que las condiciones meteorológicas impidieran el despegue del avión a la hora prevista, lo que obligó a los jugadores a pasar la noche en Sevilla antes de volver al mediodía del domingo, algo que llevó al cuerpo técnico a reorganizar el programa del equipo.

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Las preocupaciones no se limitan a Koundé, ya que el Barcelona también espera los resultados de las pruebas de Eric García, que tampoco pudo completar el partido ante el Betis.

El entrenador Hansi Flick aguarda la resolución de la situación médica de los defensas antes de tomar su decisión sobre la alineación del equipo frente al Paris Saint-Germain, dada la importancia del compromiso europeo y lo apretado del tiempo disponible para preparalo.