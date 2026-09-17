El cuerpo técnico del Al-Ahli saudí zanjó la polémica en torno a la situación de uno de sus pilares más importantes antes del esperado duelo frente al Mamelodi Sundowns sudafricano, en un partido que no admite reparto de puntos.

El diario saudí "Al-Maydan al-Riyadi" reveló la situación de Naif Masud respecto a su disponibilidad para el encuentro del equipo frente al Sundowns, dentro de las competiciones de la Copa Intercontinental, que se disputa en el terreno del estadio del conjunto sudafricano.

El diario, citando fuentes dentro del Al-Ahli, informó de que se ha confirmado la total disponibilidad de Naif Masud para disputar el encuentro, tras su completa recuperación de la lesión que sufrió recientemente y que lo apartó de participar con el equipo durante el último periodo.

Masud es considerado uno de los pilares fundamentales e imprescindibles en el once del Al-Ahli, ya que el director técnico Marino Pušić lo cuenta como un elemento esencial y clave en su plan, por el peso técnico que posee y su gran experiencia en este tipo de duelos continentales.

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El Al-Ahli aspira a conseguir la victoria en este difícil partido, con el fin de reconciliarse con su afición enfadada, en medio del bajón de resultados del equipo durante el último periodo tanto a nivel local como continental, y el regreso de Naif Masud supondrá un gran impulso anímico y técnico para el equipo en el camino de recuperar la confianza.