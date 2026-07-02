La estrella de Senegal suelta la bomba: «¡No volveré a jugar con la selección mientras siga este cuerpo técnico!»

Babi Jay, estrella del Villarreal y de Senegal, generó polémica tras la eliminación de los Leones de la Teranga en el Mundial 2026 a manos de Bélgica.

Senegal ganaba 2-0 en los dieciseisavos, pero Bélgica empató en los últimos minutos del tiempo reglamentario. En los últimos instantes de la segunda prórroga, Yuri Tielemans marcó de penalti el 3-2 que clasificó a Bélgica para octavos.

Tras la eliminación, Pape Gaye subió la tensión en la concentración senegalesa al anunciar: «Hablaré más adelante sobre mi despedida del Mundial».

A través de su cuenta de Instagram añadió: «Pero no volveré a jugar con la selección de Senegal mientras siga este cuerpo técnico».

El jugador del Villarreal no explicó los motivos de su decisión, pese a haber disputado todos los partidos de Senegal en el torneo y haber marcado dos goles contra Irak (5-0).

Fue titular ante Bélgica y salió en el 66’ por Lamine Camara, quien provocó el penalti final.

Cabe recordar que Babi Thiaw, seleccionador de Senegal, asumió el cargo en 2024 y llevó a los Leones de la Teranga a la final de la última Copa Africana de Naciones en Marruecos.

Babi Jay marcó en la prórroga ante Marruecos y dio el título a su selección, hasta que la Confederación Africana retiró el título a Senegal y se lo dio a Marruecos por abandonar el campo unos minutos en protesta por un penalti concedido a los Leones del Atlas al final del partido.





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