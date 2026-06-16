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Abdelmawgood Samir

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La estrella de Senegal sobre la final de la Copa Africana de Naciones en Marruecos: «Hemos vivido momentos extraños... y nosotros somos los verdaderos campeones»

I. Ndiaye
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EE. UU.

Hoy martes Francia debuta en el Mundial frente a Senegal, que aspira a ganar sin complejos al campeón.

El delantero senegalés Eliman Ndiaye, estrella del Everton, declaró a «France Football» que los «Leones de la Teranga» no se conforman con participar, sino que aspiran al título mundial, y afirmó que el equipo tiene la fuerza y la determinación para desafiar a los grandes.

Ndiaye, figura en la última final de la Copa Africana de Naciones, recordó aquel partido que ganaron sobre el campo (1-0 en la prórroga), antes de que la Comisión de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol otorgara el título a Marruecos por decisión administrativa en unas circunstancias calificadas de «caóticas».

A pesar de la polémica, se siente «auténtico campeón africano», pues lo que importaba era lo ocurrido sobre el campo.

Ndiaye admite que la final tuvo momentos extraños: malestares de algunos jugadores antes del partido y decisiones arbitrales controvertidas, como la anulación de un gol de Senegal y un penalti concedido a Marruecos en el último minuto.

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«Sentí una ira nunca antes vivida, pero cuando Ibrahim Díaz falló el penalti, entendimos que la justicia divina actuó», afirmó.

Aunque la Confederación Africana dio la victoria a Marruecos (3-0 por incomparecencia el 17 de marzo), la Federación Senegalesa recurrió ante el Tribunal Arbitral del Deporte y el caso aún no se ha resuelto.

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