El fichaje de Ismail Sibari por el Bayern de Múnich no ha sido el único momento en el que ha acaparado la atención este verano. El jugador de la selección marroquí sigue dando que hablar en el Mundial 2026, tras situarse a las puertas de un hito histórico africano que solo han logrado las leyendas de este deporte.

Sibari (4 goles) ha brillado en el torneo de Estados Unidos, Canadá y México: marcó en los tres partidos de grupo y transformó el penalti decisivo ante Holanda en dieciseisavos.

Necesita un tanto más para igualar el récord africano de goles en un Mundial, según Squawka.

Actualmente lo comparten el senegalés Ismaïla Sarr, autor de cuatro tantos antes de caer ante Bélgica en dieciseisavos.

El mismo récord lo ostenta la leyenda del fútbol africano, el camerunés Roger Milla, tras marcar cuatro goles en el Mundial de 1990.

La lesión que sufrió hoy ante Canadá aplazó su oportunidad de igualar el récord, pero aún puede superarlo si marca en los próximos partidos de Marruecos.

Los Leones se clasificaron para los cuartos de final del Mundial de 2026 tras imponerse esta noche a Canadá por 3-0, con goles de Ezzedine Ounahi (doblete) y Sofiane Rahimi.

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