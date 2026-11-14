La estrella de Portugal tras el escándalo de Dinamarca: esto es lo que pasa cuando no respetas a tu referente

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El defensa brasileño João Victor, exjugador del Benfica y actualmente profesional en las filas del CSKA de Moscú ruso, generó una amplia reacción tras comentar la derrota de la selección de Portugal ante Dinamarca por 4-1, en el partido que se disputó en la ciudad de Braga.

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El jugador envió un mensaje a través de su cuenta de “Instagram” para defender a Cristiano Ronaldo, tras la derrota que llegó en la primera aparición de la selección portuguesa en la era posterior a su excapitán.

La postura de Joao Victor llegó después del partido que Portugal disputó sin Ronaldo, y que presenció su caída ante la selección danesa con un marcador abultado, registrando así la primera derrota del entrenador Jorge Jesus desde que asumió el mando de la selección.

El comentario del defensa brasileño no se limitó al resultado, sino que vinculó lo ocurrido con la forma de tratar a la estrella portuguesa, considerando que su ausencia y la falta de respeto a su estatus merecían detenerse a reflexionar sobre ellas.

El jugador del CSKA de Moscú publicó una imagen del resultado del partido a través de su cuenta de “Instagram”, que mostraba la ventaja de Dinamarca por 4 goles a 0 en el minuto 75, y la acompañó con una frase que llevaba una clara crítica a lo que consideró una falta de aprecio hacia Ronaldo.

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Joao Victor escribió: “Esto es lo que pasa cuando no respetas a tu referente”, en un mensaje en el que no mencionó nombres concretos, pero que reflejó con claridad su vínculo entre la derrota y la forma en que la selección trató a su excapitán.

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El significado de la frase fue más allá de ser un simple comentario sobre el resultado de un solo partido, ya que reabrió el debate sobre el estatus de Ronaldo dentro de la selección portuguesa, tras el final de su trayectoria con el equipo, y sobre el valor que representa en la historia del fútbol portugués. Además, el momento en que se publicó el mensaje, con la ampliación de la diferencia y la llegada del resultado a 4 goles, le otorgó una relación directa con los acontecimientos del encuentro, que terminó con la derrota de Portugal por 1-4.

La derrota resultó dolorosa para la selección portuguesa, especialmente porque se produjo en Braga y ante su afición, además de ser la primera derrota de Jorge Jesus desde que asumió el cargo.

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Pese a la dureza de la derrota, la selección portuguesa ya había asegurado su clasificación a la fase eliminatoria de la Liga de Naciones de la UEFA, lo que significa que la derrota no le impidió continuar su camino en el torneo.

El equipo todavía necesita un solo punto en su próximo partido ante Gales para asegurar el liderato de su grupo y terminar la fase en el primer puesto.