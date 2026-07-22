La estrella de Marruecos, "muy ilusionada" tras su fichaje por su nuevo club

El defensa internacional marroquí Issa Diop expresó su alegría por incorporarse al Ipswich Town inglés, tras firmar un contrato que se extiende hasta el verano de 2030 procedente del Fulham.

Diop declaró, tras el anuncio oficial del fichaje este miércoles: "Estoy muy ilusionado con el siguiente paso en mi carrera con el Ipswich Town. Conozco la magnitud del club y su historia, y he disfrutado de todas las conversaciones antes de tomar mi decisión".

Y añadió: "Siento que este es el lugar adecuado para mí. Ha sido un verano ajetreado con la selección de Marruecos en el Mundial, pero estoy orgulloso de unirme al club, y espero conocer pronto al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición".

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Por su parte, el director técnico Gary O'Neil dio la bienvenida a la incorporación del jugador, elogiando su amplia experiencia en la Premier League con el Fulham y el West Ham, y dijo: "Issa es un jugador veterano que ha disputado un gran número de partidos en la Premier League, y nos alegra su incorporación. Es un defensa fuerte que aporta experiencia y solidez a la línea defensiva".

Issa Diop se considera uno de los fichajes más destacados del Ipswich Town durante el actual mercado de fichajes de verano, en el marco de los preparativos del club para disputar la Premier League tras su regreso a la competición.

El Ipswich espera que Diop otorgue a su línea defensiva más fuerza y estabilidad, aprovechando su larga experiencia en los campos ingleses y sus capacidades físicas.

El Fulham había aceptado la marcha del defensa marroquí, pese a quedarle un año de contrato, prefiriendo beneficiarse de su venta durante el actual mercado de fichajes en lugar de arriesgarse a su salida gratuita el próximo verano.



