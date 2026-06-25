La estrella de Marruecos lo reconoce: «Nos faltó humildad ante Haití... y lo pagamos caro»

Bilal El Khannous, marroquí del Stuttgart, cree que su selección faltó a la humildad ante Haití y lo pagó. Advierte que en la siguiente ronda del Mundial no hay margen de error.

Pese a todo, Marruecos venció 4-2 a Haití en la madrugada del jueves y avanzó a los dieciseisavos del Mundial 2026 con 7 puntos, segundo del grupo tras Brasil por diferencia de goles.

Los Leones del Atlas se vieron dos veces por detrás en el marcador ante una Haití ya eliminada, pero remontaron y sellaron un triunfo cómodo.

El Khannous declaró a «beIN Sports»: «En algunos momentos nos faltó humildad y lo pagamos caro».

Y añadió, según recoge la web francesa «Foot Mercato»: «No nos implicamos al máximo en los duelos ni atacamos con toda nuestra energía, lo que les dio confianza y así marcaron dos goles».

Y añadió: «El entrenador (Mohamed Wahbi) nos pidió más eficacia en los duelos y recuperar el balón. Lo hicimos en la segunda parte y merecimos ganar».

Y añadió: «Tenemos un plan de juego y el equipo confía en él; hemos puesto nuestras capacidades al servicio del equipo y eso ha dado sus frutos, a pesar de los goles que hemos encajado».

Y concluyó: «Ya terminó la primera fase; ahora solo hay dos opciones: ganamos y avanzamos, o perdemos y nos eliminan. El equipo lo sabe».

Marruecos jugará en la ronda de 32 contra el líder del Grupo F, integrado por Países Bajos, Japón y Suecia, mientras que Túnez quedó eliminada tras perder sus dos primeros partidos.